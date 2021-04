El parón de selecciones tuvo como gran protagonista en el ámbito internacional, y como no podía ser de otra manera, a Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués vio como no contaba su gol en el descuento frente a Serbia a pesar de que el balón había rebasado la línea claramente sin que ninguno de los árbitros dictaminase justicia y con el posterior enfado descomunal de la Seleçao que no se podía creer lo ocurrido.

Tras esa polémica, vuelve el fútbol de clubes y con él los tramos finales de las competiciones ligueras donde se deciden los títulos en los meses decisivos. La Juventus de Turín está ante unas circunstancias muy poco vividas en los últimos años ya que le separan 10 puntos del líder, el Inter de Milán, en una competición que ha ganado de forma consecutiva las últimas temporadas, reinando en Italia.

En la Champions fueron eliminados por el Porto, equipo revelación de esta campaña, después de una exigente fase de grupos contra el Barcelona por la primera plaza. Ahí, había un jugador que se salió hasta su lesión, Ansu Fati. La estrella emergente blaugrana era parte de lo positivo que se podía sacar a esas alturas de los de Koeman, sin embargo su lesión y su lento proceso de recuperación están dificultando que podamos volver a disfrutarlo en el campo.

Cristiano Ronaldo, jugador con el que comparte agencia y representante (Jorge Mendes), tuvo unas cariñosas palabras para Ansu animándole en su recuperación. Así lo puso en una historia de Instagram: "Vamos Ansu Fati. Volverás pronto. Dale!" sentenció en su perfil en un gesto inesperado para la afición culé, que alabaron el mismo.