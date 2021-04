Dejar de ser familia cuando te vas de vacaciones

Hace casi tres años que el Tribunal Europeo de Justicia dio la razón al ciudadano Adrian Coman en su denuncia contra el Estado rumano. El máximo órgano de la Justicia europea aclaró que se estaba vulnerando un derecho básico de un ciudadano de la Unión, al discriminar a su cónyuge. Coman estaba casado con un estadounidense bajo la legislación de un país de la Unión, pero cuando se mudaron a Rumanía, su marido perdió los derechos inherentes a la pareja de alguien con ciudadanía europea porque en ese país no hay ‘matrimonio gay’. El tribunal de Luxemburgo determinó que eso daba igual, porque lo importante es que el derecho reconocido por un país de la Unión tiene que ser respetado por los demás. A día de hoy, Rumanía sigue ignorando esta sentencia.

Situaciones como esta son las que han llevado a NELFA (la red europea de asociaciones de familias LGTBI) a reiterar su Petición ante el Parlamento Europeo para que se acabe con la discriminación de estas familias cuando se mueven de un país de la Unión a otro.

Son situaciones que una familia ‘normal’ raramente tendría, pero que pueden convertirse en una pesadilla para otras: “una familia aquí [en España] tiene el libro de familia con sus niños y todos los vínculos familiares reconocidos -explica Eleni Marevilia, que ha llevado el tema al Europarlamento-, pero si deciden ir a vivir a otro país, por ejemplo Italia, al llegar allí encontrarán que la familia no existe”.

Las consecuencias pueden ir desde la de dificultar la escolarización a situaciones de gran desprotección cuando no se reconoce, por ejemplo, la filiación de un padre o una madre no biológicos sobre los hijos de la pareja. “En España tenemos la suerte de que la filiación de las dos madres de un niño está reconocida desde el primer momento”, explica Marevilia. Pero esa misma familia va a Polonia, que puede ser el país de origen de una de las madres, “y te dicen que ellos no tienen leyes que permitan a dos mujeres ser las madres y no saben cómo hacer la inscripción del niño”.

No siempre es necesario pensar en un cambio de residencia. Unas meras vacaciones son un ejemplo del tipo de tensiones añadidas que tienen las familias LGTB. “Antes de subir al avión somos una familia, cuando estamos en el avión empezamos a perder los vínculos, y al llegar a destino, según cual sea, entre los adultos no hay ya relación y de los adultos con los niños a veces tampoco” dice Marevilia refiriéndose por ejemplo a lo que les sucede a ella y su mujer cada verano al viajar a su Grecia natal. “Su otra mamá no es nadie. Imagina un accidente. Eso nos estresa mucho”, se lamenta.

NELFA considera esto un claro obstáculo a uno de los principios básicos de la Unión, que es el de la libre circulación y establecimiento en los estados miembro. En algunos casos es una cuestión política, porque “hay países que han decidido no otorgar ningún derecho a las personas LGTBI”. Otras veces es por diferencias administrativas, no solventadas porque no se consideran una prioridad.

La petición de esta federación europea es que la Comisión tenga un papel más vigilante y que, cuando se incumplen las decisiones de los tribunales de la Unión, se sancione: “debe poner multas, debe asegurarse de que los ciudadanos tenemos los mismos derechos en todos los países”, cree Marevilia.