El 'Fernando Simón' alemán advierte de la necesidad del 'martillo de madera' para frenar la pandemia

Los contagios por COVID-19 siguen en alza, Alemania es actualmente un foco de riesgo con 16.723 nuevos casos activos a día de ayer y saturación hospitalaria, especialmente en las UCI. El virólogo alemán Christian Drosten exigen medidas más estrictas para hacer frente a los contagios. "Creo que no pasará sin un nuevo bloqueo para retrasar esta dinámica, que ahora sin duda ha comenzado", explica el experto de Charité en el podcast 'Coronavirus Update'. Con una situación "muy grave y muy complicada" como esta, se deben tomar medidas más estrictas.

Según Drosten, un nuevo confinamiento sería necesario para hacer frente a la pandemia. "Tengo la sensación de que en este momento todavía tenemos que usar las mismas herramientas que usamos en la primera ola", afirma Drosten, quien asegura que todo lo que queda es el mazo o martillo de madera, el bloqueo. "Está claro que hay que reducir los contactos", asegura.

Las vacunas frente a las variantes

El sector privado, el sector educativo y de formación y los lugares de trabajo, son los más afectados. "No es de esperar que de alguna manera tengamos una pérdida completa de efectividad de las vacunas o que cometamos un error estratégico si usamos las vacunas actuales", ha declarado Drosten. "Aún así, eso no significa que las vacunas no se puedan mejorar. Espero que probablemente tengamos las primeras vacunas actualizadas aprobadas en otoño".

Las variantes están a la orden del día, actualmente la que más preocupa es la variante India de la cual aún no se sabe demasiado pero parece ser capaz de evadir parte de los anticuerpos del sistema inmunológico. A pesar de parecer un factor de riesgo, Drosten no ve ninguna amenaza y asegura que con una "pequeña actualización de la vacuna", las farmacéuticas podrían contrarrestar esta variante fácilmente, al igual que muchas otras.

La situación en Alemania

Las autoridades alemanas han notificado este viernes más de 15.000 nuevos casos y 117 fallecidos. A pesar de que la incidencia ha sido menor en este día, el pico de la semana superaba los 25.000 casos activos el miércoles con un pico de 250 fallecidos, según datos del Johns Hopkins CSSE.

El país se encuentra en medio de un repunte de contagios. El ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas explica en su página web que, tras las últimas actualizaciones, los totales se sitúan en 2.855.061 casos y 76.775 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada durante la última semana es de 134 casos por cada 100.000 habitantes, cerca de 230.000 casos activos. A pesar de notificar un descenso, el indicador ha vuelto a subir desde finales de febrero poniendo en riesgo al país.