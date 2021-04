Zidane: "Se ha infravalorado a este equipo, pero siempre damos la vuelta a lo que se dice"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en rueda de prensa en la previa al partido de cuartos de final de la Champions League ante el Liverpoool. Los blancos intentarán pasar la eliminatoria con el recuerdo de la eliminatoria ante el Atalanta, que acabó con un resultado global de 4 - 1.

Si ya el pasado partido de Champions estuvo protagonizado por la baja de Hazard, este martes el belga tampoco podrá estar presente en el terreno de juego, ya que como el propio Zidane ha indicado: "Nosotros nunca arriesgamos la vuelta de un jugador si no está bien". Con la mirada puesta en el partido del Liverpool y no más allá, Zidane ha confesado que cree que su equipo sí ha sido infravalorado.

"Mientras hay vida siempre peleamos"

Zidane respondió con un claro "sí", en rueda de prensa, a la pregunta sobre si siente que se haya infravalorado a su equipo. El técnico francés señaló que cree que sus jugadores, y él mismo, se merecen "confianza" porque lo que hacen es su "trabajo cada día".

Zidane sí que tiene esa confianza en su equipo y él mismo quiso recordar que "este equipo da la vuelta a lo que se dice, nunca damos las cosas por perdidas. Esto es lo que tiene este club y este equipo". Tanta es su apuesta positiva por su equipo que insistió en que "mientras hay vida siempre peleamos". Además, quiso dejar a un lado "los momentos complicados" porque consideró que ahora están bien.

"Una final de 180 minutos... o más"

Zidane analizó a sus rivales como muy duros y declaró que cree que tendrán que jugar "una final a 180 minutos... o más". Asimismo, halagó el buen trabajo del entrenador del Liverpool, Klopp, de quien opinó que "ha conseguido grandes cosas, incuso antes de aquella final. Cuando hice mi curso vi a muchos entrenadores y vi la carrera de Klopp". Zidane calificó a Jurgen como un "gran entrenador" del que destacó su "experiencia".

En el análisis del rival, el técnico madridista alabó al conjunto inglés señalando que "es un equipo muy fuerte, muy sólido... Los tres de arriba sabemos lo que son, tienen una efectividad muy importante".

Hazard, a la espera

El regreso a los terrenos de juego del belga Eden Hazard tendrá que esperar tras aplazar su vuelta el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que defendió que su último regreso no fue precipitado, pero prácticamente lo descartó para el enfrentamiento ante el Liverpool, en los cuartos de final de la Champions League.

"Lo hemos hablado y lo importante es que Eden esté tranquilo por su vuelta", aseguró Zidane en rueda de prensa en vísperas del duelo europeo. "Para nosotros lo importante es que esté totalmente recuperado. Vamos a hacer las cosas poco a poco", añadió el técnico francés.

El entrenador del Real Madrid defendió que la última lesión muscular de Hazard no se debió a un regreso forzado antes de tiempo. "No creo que su última vuelta fuese precipitada porque es la sensación que transmite el jugador y nosotros no arriesgamos nunca con una vuelta si no está bien. Ahora veremos cuando está con nosotros, pero de momento es así", confesó dejando ver que no formará parte de la convocatoria.

Zidane espera que Hazard pueda mostrar su nivel y ayudar al equipo en la recta final del curso. "Como entrenador necesito a todos mis jugadores siempre, aunque tenga un problema para hacer el equipo. Me gusta tenerlos sanos y si uno está lesionado no me gusta nada. Espero recuperar a Eden cuando antes, ya hemos recuperado jugadores y nos faltan algunos. Espero tener a todos antes del final".