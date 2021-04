El central del Cádiz Juan Cala comparecerá este martes para explicar su versión del incidente con el zaguero francés del Valencia Mouctar Diakhaby, quien se quejó este domingo de haber recibido insultos racistas por parte del defensa cadista.

Los micrófonos de 'El Golazo' han hablado este lunes con el zaguero, que ha señalado que se encuentra "muy tranquilo" y que lo dirá "todo" sobre el incidente. "No me voy a esconder", ha señalado cuando se le ha preguntado por sus palabras al jugador del Valencia. "La presunción de inocencia es lo que parece que no hay en este país", ha añadido.

— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 5, 2021

El incidente

Cala y Diakhabi protagonizaron un lance en el partido entre el Cádiz y el Valencia en el Ramón de Carranza que concluyó con la retirada a los vestuarios en el minuto 32 de los futbolistas del Valencia tras un intercambio de palabras entre los dos jugadores y una tangana.

El árbitro catalán David Medié Jiménez amonestó al central francés con amarilla y también advirtió al defensa sevillano del Cádiz, tras lo que Diakhaby continuó dándole explicaciones al colegiado sobre lo ocurrido, hasta que todo los jugadores del Valencia decidieron irse a los vestuarios, aunque regresaron 25 minutos más tarde.

Tras el apoyo recibido por el jugador del club y su entrenador, Álvaro Cervera, el Cádiz ha informado este lunes en su cuenta de Twitter de que Juan Cala comparecerá este martes en rueda de prensa a la conclusión de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva cadista.