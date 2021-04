Klopp cambia de opinión respecto a Sergio Ramos tras lo sucedido en la final de 2018: "Ahora me lo pensaría"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, recordó este lunes la final de la Liga de Campeones perdida en 2018 ante el Real Madrid y dijo que, aunque por aquel entonces "no invitaría a Sergio Ramos a su cumpleaños", ahora no puede recuperar la rabia de aquella noche.

"Esto no tiene nada que ver con 2018. Aunque es cierto que cuando vi el sorteo, se me vino a la cabeza el partido. Después de la final, una semana o un mes después, si la gente me preguntaba si invitaría a Ramos a mi cumpleaños, diría que no. No me gustó lo que pasó aquella noche, pero ahora hace mucho tiempo. No puedo recuperar esa rabia ni lo he intentado. Lo que he hecho es preparar a mi equipo para demostrar lo bueno que somos", dijo el alemán en rueda de prensa la víspera de un nuevo duelo contra el equipo blanco.

"Estamos hechos para esta clase de partidos. He escuchado que todo el mundo dice que el Madrid es favorito. No tengo problema con ello. Han estado en esta posición muchas veces antes. Están en un buen momento y tienen mucha experiencia. Si alguien sabe cómo ganar la Copa de Europa es el Real Madrid", añadió.

Sobre la mejoría defensiva de su equipo, que ha mantenido la portería a cero en sus tres últimos encuentros, Klopp apuntó que el haber mantenido a los mismos centrales, Kabak y Nathaniel Phillips, es una de las razones, pero no la única, ya que todo el equipo ha defendido "con mucha disciplina". "Mañana va a ser un gran reto para la defensa. Nos van a pedir mucha organización atrás", señaló.