Varios politólogos aseguran que el barómetro del CIS sobre Madrid tiene un "error de cálculo"

Varios expertos en sociología y en encuestas políticas aseguran que hay un "error de cálculo" en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que recoge un sondeo preelectoral sobre la Comunidad de Madrid. Según esa encuesta, habría un empate a 68 escaños entre la derecha y la izquierda en la Asamblea madrileña. Sin embargo, estos expertos aseguran que no puede darse ese empate con los datos que el propio CIS arroja.

En concreto, Paco Camas, de Metroscopia, y el politólogo Pablo Simón hablan de un "desajuste" en el reparto porque señalan que, si se aplica la Ley d'Hont, el método de promedio para asignar escaños, el reparto en Madrid de los mismos tiene que corresponderse exactamente con la intención de voto, ya que la madrileña además es circunscripción única.

Según explica Camas hay un "error de cálculo" porque la provincia de Madrid es proporcional en el reparto de votos y su traslación a escaños. "Si hay un empate en votos, debe haber un empate en escaños porque la traslación es exacta", asegura.

El error está en que Ciudadanos tiene el 4.4% de los votos, y al no superar la barrera del 5% no entra en el reparto. De esta forma, "el empate del bloque de la izquierda y el bloque de la derecha en votos no puede trasladarse a un empate de izquierda y derecha en escaños, debido a que Cs no entra en el reparto".

De hecho, según Pablo Simón, "es imposible" lo que dice en su encuesta el CIS y "se ve claramente cuando uno compara el hecho de que Unidas Podemos con algo más de 7 puntos de intención de voto obtiene 10 diputados, mientras que Vox con 5,7 obtiene un diputado menos", es decir 9.

De esta forma, y teniendo en cuenta que Ciudadanos se queda fuera de la Asamblea al tener menos del 5% de los votos, el resultado tendría que ser otro, según subrayan ambos. En concreto, el PP tendría 58 escaños, el PSOE 37, Más Madrid 21, Unidas Podemos, 12 y Vox 8. Así que, en total, la izquierda tendría que sumar 70 escaños y la derecha 66. Y no el empate a 68 que otorga el CIS.

Tezanos asegura que el cálculo es "honesto"

Fuentes del CIS consultadas por la SER aseguran que para este sondeo "se ha ponderado con el recuerdo de voto de 2019". Sin embargo aseguran que ese recuerdo para el caso de Ciudadanos "es muy alto y no sirve para ponderar esta encuesta porque no sería real". Así que además de usar el recuerdo de voto de las autonómicas de 2019, "se ha modulado con la intención de voto de los últimos 4 barómetros mensuales, que es lo más cercano a la realidad", dicen estas fuentes.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha defendido en 'Hora 14' la metodología empleada. Asegura que en esta encueta se ha hecho "una mediana" con varios modelos de estimación y que los cálculos son "honestos y objetivos". "Es una estimación. Hay situaciones que todavía están muy en el filo de la navaja (...) El CIS intenta dar una estimación posible a día de hoy, con mucha gente que no ha decidido a quien va a votar. ¿Finalmente entrará Ciudadanos? Hay que le da de 0 a 7 escaños, eso no es una estimación, es una broma. Todo está abierto en este momento, es lo bonito de la democracia", ha apuntado Tezanos, que ha insistido en la idea de que esta encuesta "es una estimación porque todo está muy abierto".

"En este momento, cerca del 80% de madrileños dice que va a participar, el 75% dice que, con total seguridad, pero muchos están indecisos. El análisis, por tanto, nos hace estimar de manera rigurosa qué va a pasar. Es una estimación, está todo muy abierto", ha sentenciado.