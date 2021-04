El FMI mejora hasta el 6,4% su previsión de crecimiento para España

La economía española fue la que más cayó en 2020 por la pandemia. Pero en 2021 entrará en el grupo de los países con una recuperación más fuerte, según los nuevos cálculos del Fondo Monetario Internacional. El FMI mejora cinco décimas su previsión de crecimiento para España este año y estima ahora que la economía española crecerá un 6,4% en 2021. El crecimiento continuará con fuerza en 2022 con un aumento del PIB del 4,7%. Estas previsiones de crecimiento para España son mayores que las estimadas para el resto de las economías europeas tanto para este año como para el próximo.

España también liderará el desempleo entre los países avanzados tanto este año como el próximo. Tras subir en 2020 hasta el 15,5%, la tasa de paro continuará escalando este año hasta el 16,8% y empezará a bajar lentamente el año que viene. La previsión del FMI es que en 2022 la tasa de paro media se sitúa en el 15,8% que sigue siendo un nivel más alto que el del año pasado.

Este informe de previsiones del Fondo mejora las perspectivas para prácticamente todos los países gracias a los planes adicionales de estímulo económico (especialmente el de Estados Unidos) y un ritmo de vacunación mayor del anticipado en las últimas proyecciones del fondo. A nivel global, el FMI aumenta cinco décimas sus previsiones y calcula ahora que el PIB mundial se recuperará este año un 6% impulsada por China y Estados Unidos. Los planes de inversión de Joe Biden aumentarán el crecimiento del país americano casi un punto y medio hasta el 6,4% este año.

Preocupa la recuperación a distintas velocidades

Pese al optimismo general en el nuevo informe de previsiones, los autores apuntan su preocupación por la diferencia en el ritmo de recuperación. "Es probable que las trayectorias de recuperación divergentes generen brechas significativamente más amplias en los estándares de vida entre los países en desarrollo y otros países", escribe el Fondo Monetario que atribuye las diferencias a ritmos de vacunación dispares, en el tamaño de los apoyos públicos y a otros factores estructurales como la dependencia del turismo. Unas diferencias que se darán entre países pero que también pueden producirse dentro de un mismo país.

Para reducir estas diferencias, el informe reitera que "los gobiernos deben trabajar conjuntamente para asegurar una vacunación universal" y acabar con las diferencias abismales en el proceso de vacunación. "Mientras algunos países llegarán a una vacunación generalizada este verano, la mayoría tendrán que esperar hasta finales de 2022" y eso se traslada milimétricamente al ritmo de recuperación de la economía: Estados Unidos no solo recuperará este año los niveles económicos previos a la pandemia; incluso el FMI estima que a finales de 2022 la fuerza de la recuperación situará a su economía por encima de lo previsto antes del covid-19. En cambio, la mayoría de los países europeos no recuperará todo lo perdido en 2020 hasta finales del año que viene. Y los países emergentes no lo conseguirán hasta más adelante. En el período 2020-2024, el impacto de la pandemia sobre las economías más vulnerables será el equivalente al 4,7% de su PIB, el doble que en los países más avanzados.

Retirada gradual del apoyo público

El Fondo Monetario aprovecha el informe para destacar la importancia del apoyo público desplegado por los Gobiernos para contener la pandemia. Según sus últimas cifras, estas medidas han inyectado 16 billones de dólares a la economía y han reducido enormemente el impacto económico del coronavirus: el PIB se hubiera contraído tres veces más si no fuera por este apoyo, calcula el FMI. Y además destacan que, gracias a este apoyo, "la recesión probablemente dejará menos cicatrices que la crisis financiera de 2008".

Ahora bien, una vez la recuperación se asiente llegará el momento de retirar estos estímulos. "Debe hacerse de forma que se evite la desaparición repentina (...) reduciendo gradualmente el porcentaje de salario cubierto a trabajadores en paro o en ERTE y aumentando incentivos para la contratación", apunta el informe.

En otra fase, cuando la crisis haya finalizado, llegará el momento de aumentar la resiliencia económica, invertir en la transición ecológica y en evitar el cambio climático y en combatir las desigualdades. También tocará reducir la deuda y recuperar los colchones previos para tenerlos disponibles en el futuro. Y para financiar estas inversiones, la responsable económica del Fondo apuesta por "aumentar la progresividad fiscal (en los impuestos sobre la renta, sobre patrimonio y sucesiones) y eliminar los gastos innecesarios".