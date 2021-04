Una experta en vacunología revela la clave para que España alcance la inmunidad de rebaño en verano

El ritmo de vacunación contra la COVID-19 avanza de manera favorable en España. Pese a que los inicios no fueron los deseados, cada semana se inyectan más y más dosis con el objetivo de acabar de una vez con todas con una enfermedad que ha contagiado a 3.311.325 personas y que ha acabado con la vida de 75.783. Sin embargo, y a pesar de que el ritmo haya mejorado, todavía estamos muy lejos de la conocida como inmunidad de rebaño.

Según daba a conocer el Gobierno hace ya varios meses, el objetivo pasaba por alcanzar la inmunidad de rebaño de cara al final del verano. No obstante, a día de hoy no se ha llegado a los tres millones de vacunados, lo que aleja a nuestro país de las previsiones iniciales. De hecho, la plataforma Time to Herd apunta que, en caso de seguir el ritmo de vacunación actual, no alcanzaremos dicho estado hasta el 2 de febrero de 2022.

La clave para que España alcance la inmunidad de rebaño en verano



Tal y como explica la vocal de la Asociación Española de Vacunología Rosario Cáceres en declaraciones a El Intermedio, el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño para verano es bastante optimista. No obstante, la experta recuerda que en el segundo trimestre van a llegar muchas vacunas contra la COVID-19, lo que ayudará a acelerar el ritmo de vacunación: "Si es verdad que llegan esas vacunas, podríamos alcanzarlo a finales de verano".

Para poder llegar a este objetivo, Cáceres recomienda ir "todos a una" a la hora de tomar decisiones. Una tendencia que ya se ve en otros países pero que, bajo su punto de vista, no se da en España. Esto provoca que haya gran disparidad en el porcentaje de población vacunada entre distintas comunidades autónomas y que se reduzcan las posibilidades de alcanzar la esperada inmunidad de rebaño que ayude a combatir la COVID-19.

Un claro ejemplo de la importancia de ir todos a una se ha visto con la vacuna de AstraZeneca. Durante estas últimas semanas, los diferentes países han ido ofreciendo esta vacuna a distintos grupos de edad y paralizando su distribución a medida que veían complicaciones. Una serie de contratiempos que han paralizado el plan de vacunación en distintos países y que, por lo tanto, no se haya podido vacunar al ritmo deseado: "Esa disparidad en los diferentes países de la Unión Europea causa mucho desconcierto y desconfianza en la población".

Por todo ello, y para que el ritmo de vacunación sea cada vez mayor, la directiva de la Asociación Española de Vacunología pide a los distintos Gobiernos que vayan todos a una. Algo que ya se ha visto en otros países, pero que todavía no ha sido posible alcanzar aquí. Y es que, a pesar de que una comunidad autónoma en concreto haya alcanzado la tan ansiada inmunidad de rebaño, es fundamental que también lo haga el resto para evitar nuevos brotes de la enfermedad.