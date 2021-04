¿Cuándo alcanzaría España la inmunidad de rebaño con el ritmo de vacunación actual? Estas son las predicciones

Conseguir la inmunidad de rebaño es una de las claves para acabar con pandemias como la COVID-19. Dado que a día de hoy es imposible vacunar a toda la población puesto que no hay dosis para todo el mundo, los gobiernos de los distintos países tratan de alcanzar este estado con el objetivo de volver próximamente a la tan ansiada normalidad. Y es que, cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una determinada infección, actúan como cortafuegos para los que no están protegidos.

En caso de que gran parte de la población supere la enfermedad o reciba la vacuna contra la misma, esta comenzará a debilitarse ante la imposibilidad de propagarse con rapidez por el mundo. Algo que ya ha comenzado a notarse en las residencias, donde el número tanto de contagios como de fallecidos por el nuevo brote de coronavirus ha descendido notablemente en los dos últimos meses. Por esa misma razón, todos los gobiernos trabajan a destajo para alcanzar este estado que nos permita volver a la normalidad.

¿Cuándo alcanzará España la inmunidad de rebaño?

A pesar de que en un primer momento se esperaba que España llegará a la inmunidad de rebaño para finales de verano, el ritmo de vacunación no está siendo tan rápido como estaba previsto. ¿Cuándo alcanzaremos la tan ansiada inmunidad? Según recoge la plataforma Time to Herd, todo dependerá de cómo avance tanto la enfermedad como el proceso de vacunación en nuestro país. Sin embargo, y si tenemos en cuenta los últimos datos facilitados por el Gobierno, conseguiremos la inmunidad de rebaño dentro de 303 días. Es decir, para el 2 de febrero de 2022.

En la actualidad, España vacuna a un 0.40% de su población cada día. Desde que Araceli recibiera la primera dosis el pasado mes de diciembre, nuestro país ha vacunado a un 9,15% de la población. Por lo tanto, y en caso de que el ritmo de vacunación continúe a este ritmo, la inmunidad de rebaño llegaría para febrero del año que viene. Sin embargo, todo apunta a que el ritmo será cada vez mayor, por lo que esta fecha se irá reduciendo a medida que España avance en su proceso de vacunación.

¿Cuándo alcanzarán la inmunidad el resto de países?

Según recoge esta plataforma, las Islas Caimán serán las primeras que alcancen la inmunidad de rebaño a nivel global. A día de hoy han vacunado al 40% de su población y tan solo necesitarán 38 días más para vacunar al 70. De esta manera, y si todo sigue según está previsto, se convertirá en el primer territorio que vuelva a la tan ansiada normalidad. Primera por delante de otras naciones como Emiratos Árabes Unidos (57), Bermuda (74), Malta (88), Chile (96) y Estados Unidos (96).

En el lado opuesto se encuentran naciones como Egipto, Venezuela o Irán, donde no se alcanzará este estado hasta pasados varios años. Sin embargo, y tal y como aclaran desde la plataforma, los datos en torno a estos países no están lo suficientemente actualizados como para ofrecer una previsión precisa. En definitiva, la calculadora sitúa a día de hoy la inmunidad de rebaño en febrero de 2022. No obstante, y si el proceso de vacunación avanza favorablemente como se ha visto durante estos últimos días, la inmunidad estará cada vez más cerca del final del verano.