Los médicos de familia desaconsejan la administración sistemática de paracetamol durante la vacunación

Los médicos de familia han elaborado una serie de recomendaciones para no ser llevadas a cabo durante el proceso de vacunación de coronavirus. Una de ellas es no administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los posibles efectos secundarios de las dosis. En cambio, a principios del mes de marzo, el ministerio de Sanidad recomendaba la toma de paracetamol antes de la vacuna de AstraZeneca Y se refería solo a esta vacuna y lo hacía en estos términos: "Se observan reacciones locales y sistémicas leves frecuentes tras la vacunación. Se puede utilizar dosis de 1 gramo de paracetamol previa a la vacunación, seguida de 1 gramo cada 6 horas durante las primeras 24 horas, lo que reduce significativamente el dolor local, la febrícula, los escalofríos, las mialgias y el malestar postvacunal, sin influir en la respuesta inmune".

El Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas del PAPPS-SEMFYC, que representa a los médicos de familia, ha emitido un nuevo documento que recoge 13 recomendaciones de las llamadas 'No Hacer' vinculadas al protocolo de vacunación contra el SARS-CoV2, causante de la COVID-19.

Esta guía resuelve dudas habituales que los profesionales sanitarios implicados en el proceso de vacunación pueden manifestar ante casos particulares que se suelen dar entre las personas que tienen que ser vacunadas.

Algunas de esas cuestiones son, por ejemplo, cómo proceder con personas en cuarentena por ser contacto estrecho de un enfermo; qué sucede cuando se han alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado; o cuál es la indicación frente a la posibilidad de intercambiar varias vacunas para completar la pauta de vacunación.

Las 13 dudas más frecuentes:

No intercambiar las diferentes vacunas contra la COVID-19 para completar la pauta de vacunación.

No dejar de vacunar porque haya habido reacciones postvacunales leves en anteriores ocasiones.

No dejar de vacunar porque se presenten enfermedades agudas leves con o sin fiebre o porque estén tomando antibióticos.

No reiniciar la pauta de vacunación una vez haya comenzado aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado.

No administrar la vacuna contra la COVID-19 a las personas en cuarentena por contacto estrecho, con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada hasta que hayan finalizado el aislamiento.

No solicitar serología ni antes ni después de la vacunación de forma sistemática.

No administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la Covid-19.

No rechazar un tipo u otro de vacuna, no se puede elegir qué vacuna administrar.

No dejar de cumplimentar las medidas de protección general aconsejadas pese a estar vacunado.

No administrar vacuna frente a SARS-CoV-2 antes de 7 días de haber administrado cualquier otra vacuna.

No dejar de vacunarse por el hecho de haber pasado la infección.

No desaconsejar sistemáticamente la vacunación por presentar previamente alergias a alimentos o medicamentos.

No dejar de vacunar a un paciente con cáncer o inmunosupresión por la falta de información específica.

En el actual periodo de vacunación en el que se espera que sean aprobadas más vacunas y que lleguen las dosis en mayor cuantía, la Semfyc ha asumido que existe una cantidad significativa de dudas alrededor de los procedimientos médicos vinculados a este proceso.

Entre las cuestiones que más incertidumbres generan, están las vinculadas a los efectos adversos que puede presentar la vacuna en personas que en anteriores ocasiones han presentado algún tipo de reacción no deseada; o la dispensación de paracetamol de forma sistemática cuando se administra cualquiera de las vacunas autorizadas.

