El Masters de las primeras veces

El pasado sábado Jon Rahm, actual número 3 del mundo, estrenó paternidad con tan solo 26 años. Kepa Cahill Rahm, "un chicarrón del norte" como le apodó su padre, que se llama Kepa por su tío y Cahill para que el apellido de su mujer Kelley perviva en el tiempo, y cuyo nacimiento antes de la fecha prevista ha provocado que el 'León de Barrika' llegue a tiempo al Masters de Augusta, donde busca en plena madurez golfística y vital su primera victoria en un 'major'.

Mientras el resto de jugadores ya llevan días en el Augusta National, Rahm aterrizó en el escenario más mítico del golf mundial el martes por la noche. "Fueron tan emotivo estos días que ni siquiera he pensado en el Masters. Seguramente será la única vez que me pase en la vida. También mentalmente me ha venido bien para no estar pensando todo el rato en el torneo". Una PCR al llegar, 9 hoyos de entrenamiento el miércoles y un pequeño 'putt' para el bebé como regalo de la organización son el único saldo para Rahm antes de que arranque la competición.

La frescura mental y los notables resultados en los últimos meses (llegó a ser nº1 del ranking mundial) convierten al golfista vasco en uno de los favoritos a vestir la chaqueta verde el próximo domingo. También su buen hacer en Augusta en las últimas ediciones: cuarto en 2018, noveno en 2019 y séptimo en 2020. Nadie en el circuito ha conseguido mejores resultados en los últimos tiempos aquí, por lo que lo lógico es pensar que el idilio del golf español con Augusta (cinco títulos hasta la fecha) se puede prolongar en cualquier momento.

El Augusta National se compone de muchos rincones emblemáticos y cada uno de los 18 hoyos está bautizado con el nombre de una planta o árbol típico de la zona del sureste estadounidense. Sergio García, que ya sabe lo que es ser padre desde hace tres años, llamó a su primera hija Azalea, en honor al hoyo 13 del Masters, donde meses atrás había conseguido la victoria más importante de su vida. El castellonense, que se perdió el torneo de 2020 tras dar positivo en coronavirus, vuelve al lugar donde tocó el cielo con un gran bagaje en las últimas semanas (dentro del top-10 en The Players y cuartofinalista del Mundial Match Play).

Es el único campo de los cuatro 'majors' que no rota y que se mantiene año tras año, lo que le convierte en un campo temido como pocos, pero del que nadie quiere salir nunca. Y si no que se lo digan a Chema Olazábal, el tercer español en discordia. Bicampeón en 1994 y 1999, compite en Augusta por 32ª vez en su carrera. Su objetivo, con 55 años, no es otro que el de tratar de pasar el corte y disfrutar del torneo al que el jugador guipuzcoano le debe casi todo.

No estará Tiger Woods, aún convaleciente del accidente de tráfico sufrido hace mes y medio, pero sí los grandes nombres del golf los últimos meses: Dustin Johnson (actual campeón y nº1 del mundo), Justin Thomas, Bryson de Chambeau o Collin Morikawa. También hombres como Rory McIlroy o Jordan Spieth llegan en forma y con ganas de reverdecer glorias del pasado.

Y entre ellos, siempre en el grupo de grandes candidatos, un español: Jon Rahm. En el primer gran evento para la familia, el pequeño Kepa no trajo suerte: "La lástima fue que en su primer día de vida vio perder una final al Athletic", comentaba el jugador vizcaíno en la previa. En el segundo, tiene la opción de decir aquello de que el pequeño Kepa Cahill llegó con una chaqueta verde bajo el brazo.