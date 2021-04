Mateu Lahoz dirigirá el Clásico Real Madrid-Barcelona

Antonio Miguel Mateu Lahoz, del Comité Valenciano, ha sido designado para dirigir el clásico Real Madrid-Barcelona, correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Santander, que se disputará el sábado a las 21.00 horas en el estadio Alfredo di Stéfano.

Así lo adelantó Antón Meana, junto a Iturralde González, en El Larguero de Manu Carreño la noche del pasado 5 de abril:

🚨⚽️ Mateu Lahoz, favorito para pitar la final de la Champions, candidato número 1 para El Clásico del sábado



👉 La decisión no es oficial, pero su nombre ya está en la mesa



🎙️ Así lo contó anoche @antonmeana en @ellarguero pic.twitter.com/rF2hbBBlCq — El Larguero (@ellarguero) April 6, 2021

Nacido el 12 de marzo de 1977, arbitrará su sexto Clásico. El último fue el de la pasada temporada, el 1 de marzo de 2020, en el Santiago Bernabéu, con triunfo del conjunto blanco por 2-0 con tantos de Vinicius Jr. y Mariano Díaz.

En la liga tan solo dirigió este partido otra vez, el 22 de marzo de 2015, con victoria del Barcelona en el Camp Nou por 2-1 con dianas del francés Jeremy Mathieu, del uruguayo Luis Suárez y del luso Cristiano Ronaldo.

El primer clásico que dirigió fue la vuelta de la Supercopa el 29 de agosto de 2012, con triunfo por 2-1 del Real Madrid en el Bernabéu. Luego arbitró la final de Copa del Rey de 2014, con victoria también del equipo madridista por 2-1, y la ida de la semifinal copera de 2019 en el Camp Nou, partido que concluyó con empate a uno.

Esta temporada ha dirigido un encuentro al Real Madrid, el derbi madrileño ante el Atlético (2-0), y tres partidos al Barcelona, las victorias ante Osasuna (4-0) y Athletic (2-1) y la derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el campo del Sevilla (2-0)

Asistentes

En esta ocasión estará auxiliado en las bandas por Pau Cebrián Devis (C. Valenciano) e Iker de Francisco Grijalba (C. Vasco), el cuarto árbitro será Iván Caparrós Hernández (C. Valenciano), el responsable del VAR será César Soto Grado (C. Riojano) y el AVAR Carlos Álvarez Fernández (C. Riojano). El delegado informador será el excolegiado Miguel Ángel Pérez Lasa (C. Vasco).

Lahoz dirigió anoche el encuentro de Liga de Campeones que disputaron Bayern y PSG que concluyó con victoria del conjunto francés (2-3).