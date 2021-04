Vox, sobre el cambio climático: "Que se caliente un poquito más el planeta, evitará muertes por frío"

La primera ley aprobada en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso para mitigar la emergencia climática en España ha contado con los 22 votos favorables de PSOE, UP, Cs, EH-BILDU, PNV, ERC y Teruel Existe; 5 votos en contra de Vox y 10 abstenciones, las de los diputados de PP y Más País Verdes Equo.

Ahora el texto será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, al contar la comisión con competencia legislativa plena.

Vox ha mostrado su rechazo a esta ley porque, según el diputad, Francisco José Contreras, el grupo tiene una visión "alternativa" a la del resto. Ha defendid "que se caliente un poquito más el planeta, para empezar evitará muertes por frío".

"El cambio climático no es una ameneza para la supervivencia. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuera la de 1850? Cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI los efectos no tienen porqué ser desastrosos". Y después se ha justificado afirmando que "hoy en día mueren de frío 17 veces más personas que de calor". En cambio esto no es así, según estudios como el del Instituto de Salud Global de Barcelona. Las altas temperaturas ya son más letales que el frío para las personas con enfermedades respiratorias en España, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que ha analizado los datos de más de 1,3 millones de defunciones ocurridas en 48 provincias españolas entre 1980 y 2016.