Rocío Carrasco denunció a Antonio David por no llevar a su hijo al hospital tras tres días con el brazo roto

Tras varios fines de semana convirtiéndose en la opción más vista de la noche del domingo, el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva ha dado el salto a los miércoles con el objetivo de revelar nuevos detalles sobre la historia de Rocío Carrasco. Una historia que ha conmocionado a toda España que ha provocado, entre otras cosas, el aumento de las consultas al 016, el servicio de atención a las víctimas de violencia machista.

En esta ocasión, y apenas unos días después de contar cómo fue la "campaña de terror" a la que vivió sometida tras separarse de la que fuera su pareja, la colaboradora de televisión ha recordado el día en el que demandó a Antonio David por negligencia en los deberes de custodia. En primer lugar, Rocío Carrasco recuerda que su amigo Paco se encargaba de recoger a los niños los fines de semana para no tener que cruzarse con la que fuera su pareja.

"Me dijo que lo llevarías tú cuando lo tuvieras": así fue la conversación de Rocío Carrasco con su hija

En uno de estos fines de semana, y a pesar de que tenía que devolver a sus hijos a las 21:00 horas, Antonio David no aparecía con los niños. Así se lo hacía saber Paco a Rocío Carrasco, quien decidió esperar algo más de tiempo antes de emprender medidas legales para ver si finalmente traía a sus hijos de vuelta a casa. A pesar de que su hija tenía que ir al colegio al día siguiente, Antonio David no llevó a sus hijos hasta tres horas más tarde.

"Se partió completamente el brazo y Antonio David no lo llevó al hospital. Por eso es Rocío la que lleva al niño a Urgencias cuando regresa a su casa el domingo y quien pone esta denuncia" #RocíoVerdad4 pic.twitter.com/VPFjRvQ8Bh — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 7, 2021

Tras recoger a su niño en brazos, Rocío Carrasco descubría que David tenía un bulto "de un tamaño impresionante". Un bulto que, al tocarlo, hacía gritar al niño y que este se quedara traspuesto. Por esa misma razón, la colaboradora de televisión decidió preguntarle a su hija por lo sucedido. En cuestión de segundos, la niña le explicaba que su hermano se había caído de una litera el viernes y que su padre no había querido llevarle al hospital: "Me dijo que lo llevarías tú cuando lo tuvieras".

"A mí no me entraba en la cabeza": el niño llevaba varios días con el brazo roto por la mitad



Después de que su pareja, Fidel Albiac, llegara a la conclusión de que el niño tenía el brazo roto, ambos fueron al Hospital San Rafael para que le vieran: "A mí no me entraba en la cabeza que llevara desde el viernes con el brazo roto". Después de hacerle una radiografía, los especialistas le explicaban que el niño tenía el brazo roto por la mitad. Tras contarle lo sucedido a los médicos, y después de abandonar el hospital, Rocío Carrasco se fue al juzgado de guardia a poner una denuncia por negligencia en los deberes de custodia.

Una denuncia que, apenas unos días más tarde, acababa retirando "porque no quería hacer nada que fuera en contra del padre de sus hijos": "Por eso no hago muchas cosas en mi vida, por la cara de esos dos niños. Todas las veces que he dicho respeta a tu padre o pórtate bien con tu padre he socabado un poco más mi integridad como madre y como mujer".