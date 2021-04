Lance Armstrong, bajo la sospecha de haber usado motores en sus bicicletas del Tour

La caída de la leyenda de Lance Armstrong ha vivido un nuevo golpe de boca del que fuera jefe de la Agencia Antidopaje Francesa entre 2006 y 2015. Jean-Pierre Verdy se ha mostrado muy crítico con la figura del ciclista al que despojaron de siete Tours de Francia después de su positivo por sustancias dopantes. El fraude, que tiró por tierra una historia de superación épica con un cáncer de por medio, ha adquirido ahora una nueva acusación: "Creo que tenía un motor en la bicicleta".

El antiguo líder de la lucha antidopaje ha arremetido con dureza en el medio Le Parisien: "Lance Armstrong es la mejor estafa". "Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... También creo que tenía un motor en la bicicleta", amplió Verdy, sacando a la luz su sospecha clara de 'doping tecnológico' fundada en unos resultados extraordinarios incluso con sustancias prohibidas.

"No fue la EPO la que marcó la diferencia", resaltó el exmandatario después de consultar sus ideas con especialistas. "Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamo a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO. Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo", cerró, tratando de esclarecer más aún los métodos ilegales de Armstrong.

Lance Armstrong, sobre una de las bicicletas que utilizó en el Tour / Getty Images

Además de la pérdida de sus títulos, el exciclista fue sancionado con la imposibilidad de competir profesionalmente en ningún otro deporte. Ya por ello, el estadounidense había declarado sentirse un "apestado", aunque las desdichas para él siguen acumulándose en un 2021 en el que también debe hacer frente a la detención de su hijo Luke por una agresión sexual.