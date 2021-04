"Gracias, ha sido un honor": Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Cs, abandona la dirección del partido

La portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha anunciado que abandona la Ejecutiva del partido. En un comunicado publicado en Twitter, la hasta ahora dirigente de la formación 'naranja' explica que se debe a motivos de "índole personal" y que ya había trasladado su decisión el pasado 13 de febrero.

"Siempre he dicho y sigo manteniendo que la política no es una profesión, sino una dedicación para un tiempo en el que hay que dar lo mejor de uno mismo y eso es lo que he hecho durante casi seis años", ha señalado en el mensaje.

Asimismo, Rodríguez alega que con el cambio en la ejecutiva, "es el momento de dar un paso a un lado y trasladar mucha fuerza a los compañeros que asumen nuevas responsabilidades". En su despedida, "agradece el cariño y la entrega de todos y cada uno de los afiliados", y menciona especialmente a los votantes y cargos del partido en Canarias.

También ha querido dedicar unas palabras a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al exlíder de la formación, Albert Rivera. "Agradezco la confianza depositada en mi persona por mi amiga y compañera Inés Arrimadas, por darme una oportunidad de acompañarla en este camino durante los últimos 12 meses. También doy las gracias a Albert Rivera por invitarme a formar parte de un gran proyecto ilusionante y por enseñarme que es un honor el poder dedicarse a la ciudadanía".

Aunque abandona la ejecutiva, asegura que "España necesita a Ciudadanos, un partido de centro liberal, limpio y reformista capaz de imprimir la sensatez y el sentido de Estado que tanto necesitamos". Por ello, dice que seguirá apoyando al partido como "una afiliada de base más".

"Gracias a todos. Ha sido un honor el poder servir a Ciudadanos desde la ejecutiva del partido, y a mi país desde el Congreso de los Diputados", ha concluido el mensaje.