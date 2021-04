La frustración de Harry Kane que lo acerca al Real Madrid, según la prensa inglesa

Champions League... o cambio de aires. Es lo que parece querer Harry Kane a tenor de lo que publican este sábado los medios ingleses. El delantero del Tottenham quiere dejar el club inglés al final de esta temporada si no se logra la clasificación para la Champions League de la campaña siguiente. Así lo asegura 'The Athletic' y recoge 'Sky Sports' en su versión digital.

Según estos medios, al capitán del equipo que ahora entrena José Mourinho todavía le quedan tres años de contrato con su club, pero solicitará una salida si no puede jugar la próxima Liga de Campeones. Kane está preocupado porque su equipo ya no pueda estar compitiendo entre los grandes del continente. Su intención es pelear por la Champions, algo que está en el aire ahora que el Tottenham es séptimo aunque está solo a tres puntos del West Ham, el cuarto equipo en la tabla de la Premier.

"Amo a los Spurs. Pero siempre he dicho que si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no me voy a quedar porque sí", dijo el año pasado el futbolista en una conversación con Jamie Redknapp publicada en Sky Sports.

La situación de Harry Kane no le es ajena al Real Madrid, que se ha planteado la opción de fichar al inglés en el caso de que se compliquen las negociaciones con Kylian Mbappé y, tal y como informó Francisco José Delgado en 'SER Deportivos'.

Los medios británicos también le meten en las ecuaciones del Manchester City, que está buscando un refuerzo para su delantera con la salida más que probable del argentino Sergio Agüero al final de esta temporada. En cualquier caso, los medios británicos han publicado en los últimos días que su objetivo número uno es Haaland y está preparando una oferta por él al Borussia Dortmund de 150 millones pese a que en fechas anteriores Pep Guardiola había descartado prácticamente que su equipo pudiera hacer una inversión de tal calibre.