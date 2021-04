España prevé un nuevo recorte en el suministro de vacunas de AstraZeneca esta semana

El ritmo de la vacunación está cogiendo carrerilla y ya son más de siete millones de personas las que han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y alrededor de tres millones tienen ya la pauta completa de vacunación. Sin embargo, España está pendiente de las entregas semanales de los viales para inocular a la población en tiempo récord.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció este sábado que el lunes llegará la primera entrega de la vacuna de Janssen. Una inyección monodosis que promete acelerar el ritmo de la vacunación en nuestro país. Además, el pasado lunes recibimos 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer y el jueves 328.800 viales de Moderna.

Por el contrario, AstraZeneca podría retrasar nuevamente el suministro de las vacunas comprometidas a España esta semana. El Gobierno de Cantabria lo ha denunciado, pues este lunes solo llegarán a esa comunidad el 15% de las dosis con las que contaba. El Servicio Cántabro de Salud contaba con la llegada de más de 11.000 dosis, pero al final solo recibirá 1700.

El recorte no afecta al plan de vacunación de Cantabria

La gerente de Salud, Celia Gómez, asegura que este recorte no hace que AstraZeneca pierda credibilidad, aunque la incertidumbre también se nota en el proceso la vacunación, pues una de cada tres personas citadas para vacunarse este fin de semana en Cantabria no se ha presentado. A pesar del drástico recorte, el plan de vacunación con AstraZeneca no se altera porque la comunidad tiene un elevado porcentaje de reservas en previsión precisamente para estos problemas de suministro.

"No nos han explicado a qué se debe este retraso, pero viene siendo habitual. Con AstraZeneca ha pasado desde el inicio, que se retrasen las entregas y lleguen menos dosis", ha lamentado Gómez en una entrevista en Cadena SER.

Asimismo, ha explicado que suelen tener la planificación de vacunas con semanas de antelación y cuando suceden los retrasos, tienen que retocar el plan. "Nos obliga a hacer un ejercicio constante de replanificación y ser cautelosos con las dosis que tenemos que tener en reserva", ha subrayado.

Por el momento, no saben cuando llegarán las dosis que faltan, pero la gerente de Salud asegura que Cantabria mantendrá el calendario para seguir vacunando a la población de 63 y 63 años con el fármaco de AstraZeneca. "Reservamos una pequeña parte para evitar una rotura de stock, para no tener que cambiar la cita a las personas porque cuesta mucho como para tener que hacer el cambio de cita", ha señalado.

Madrid asegura que recibirá las dosis comprometidas

Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura que recibirán la entrega que estaba prevista, de 20.000 dosis. El Ministerio de Sanidad es quien informa a las comunidades de las vacunas que les corresponde y quien marca el calendario de entregas. Por el momento, no se ha pronunciado ni ha confirmado si este corte de suministro será generalizado en todos los territorios.

Aunque según apunta la agencia AFP, el laboratorio de AstraZeneca informó este viernes que entregará con retraso a la Unión Europea la mitad de las vacunas previstas para esta semana. "Comunicamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros la semana pasada que uno de los dos lotes de la vacuna para entrega esta semana necesitaría ser probado y sería entregado pronto", explicó un portavoz de la farmacéutica a AFP.