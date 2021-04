El exagente de Neymar desvela que el Real Madrid intentó fichar al brasileño en 2019 por 300 millones

El exagente de Neymar Wagner Ribeiro ha asegurado en una entrevista en L’Equipe que el Real Madrid intentó fichar al atacante brasileño en 2019 por 300 millones de euros. “Estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser (el presidente del PSG) se negó. ‘¡Ni por mil millones, no se va a ir!’, me dijo".

De hecho, Wagner Ribeiro considera que es inviable que Neymar abandone el PSG en el futuro porque “ningún club del mundo le puede ofrecer lo que le ofrece el PSG”. “El Madrid tiene problemas financieros. El Barça, aún peor. En Italia tampoco y el United y el City, no lo creo”, ha manifestado.

El agente brasileño también ha relatado las pruebas que Neymar hizo con el Real Madrid con 13 años: "Causó sensación. Se vino veinte días con su padre y conmigo. El Madrid le quería y estaba dispuesto a pagar, pero me llamó el presidente de Santos y me ofreció 840.000 € y 10.000 euros al mes. En ese momento, Neymar ganaba 700 reales. Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil. En Madrid, en el campo lo pasaba muy bien y era feliz, pero fuera lloraba. Me cogía el teléfono para llamar a su madre. No quería estar lejos de su madre y su hermana".

Años más tarde Neymar acabaría fichando por el Barcelona, no sin la oposición del Real Madrid, como ha contado Wagner Ribeiro: "Florentino pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: ‘¡Venga, mañana firmamos!".

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos blancos, Neymar tenía decidido jugar en Barcelona. “Él no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça. Le llamaron Messi, Piqué... Yo quería que se fuera al Madrid, era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rosell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo”.

"Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto", ha explicado.

Su marcha al PSG

En 2015, dos años antes del fichaje de Neymar por el Paris Saint Germain, el club francés ya intentó su incorporación, según Wagner Ribeiro: “Neymar ganaba 11 millones y Nasser nos ofreció 26. Le pedimos 40 y nos dijo que lo estudiaría, que le daría participaciones en una cadena hotelera, un jet privado y que pondría su nombre en la Torre Eiffel. Una locura. No solo el Fair Play financiero impidió el traspaso. Neymar no quería irse a París. Estaba feliz en el Barça. Su padre aprovechó para negociar su renovación y pasó a cobrar 28 millones al año".

Sin embargo, en 2017 Neymar sí aceptaría jugar en París, en palabras de su exagente porque "no podía negarse. El PSG pagó 222 millones y le ofrecía 36 netos al año de salario. Es imposible rechazar una oferta así".