El tenista francés Benoit Paire volvió a perder en el primer partido de un torneo y de nuevo criticó la situación del tenis durante la pandemia. Paire cayó en la ronda inicial del Masters 1000 de Montecarlo ante Jordan Thompson y en rueda de prensa aseguró que le importaba “un carajo”.

"Me importa un carajo este partido. Ahora juego un partido de dobles y ya me voy a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la pista. El circuito se ha podrido. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! (…) Es lo que piensan todos los jugadores, pero solo yo me atrevo a decir”, declaró.

Además, añadió: "Para las ratas muertas del tenis, estoy seguro de que es genial venir aquí, es como si estuvieran entrenando. Si tú conoces el circuito, conoces Montecarlo, y ves cómo es esto ahora, te dan ganas de tirarte por la borda. Todos dirán que es como la vida normal, pero para mí, la vida normal apesta en este momento. El único momento en el que me siento bien es cuando llego a casa y no necesito ponerme mascarilla. Allí sí me siento feliz".

Por último, Paire afirmó: "El circuito se ha podrido y no me voy a retractar en mis comentarios. Me da igual ganar o perder. Es lo mismo tirar un golpe ganador que hacer una doble falta. Como no hay ningún tipo de ambiente no notas la diferencia”.

Paire ya creó polémica el mes pasado

Semanas atrás, el número 35 del mundo ya había criticado la situación en una entrevista en L’Equipe. Paire dijo que el tenis no era su prioridad y que no podía “esperar para llegar a la playa o a la piscina”. Además, relató que solo quería “salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos”.

Toni Nadal rechazó su actitud en Antena 3: “No le hace ningún favor al tenis ni a él mismo. Se da poco valor al esfuerzo. Si está cansado de la situación actual mejor que se lo hubiera guardado".