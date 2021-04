El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró su confianza en que el público, entre un 10 y un 20 por ciento, regrese a los estadios de fútbol de los clubs profesionales antes de que concluya la temporada 2020-21, y cifró en mil millones de euros las pérdidas netas provocadas por la COVID-19.

"Estamos preparados para que haya público mañana. Hay que resolver el gran problema de las aglomeraciones. Estamos desconcertados últimamente porque en Badajoz hubo 7.000 espectadores y hemos visto conciertos. Esto es anacrónico como que ha habido pabellones en los que se ha jugado un partido de Asobal con público y luego otro de ACB sin público. No queremos llenar los estadios. Espero que los últimos partidos de liga haya público entre un 10 y un 20 por ciento", comentó.

En su ponencia Cómo gestionar los efectos de la COVID-19 en los clubes de fútbol dentro del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), celebrado en el Auditorio de Zaragoza, Javier Tebas sugirió que se deben emplear otras variables para decidir la asistencia de público, y no solo el índice de contagios. "Se debe mirar el índice de ingresados y de ocupación de las camas UCI, que normalmente están bajando", apuntó el presidente de la patronal de clubs, que informó de que LaLiga ha llevado a cabo 194.000 test de antígenos y 140.000 PCR.

Las pérdidas por la COVID

En estas dos temporadas de pandemia, los clubs de LaLiga Santander y SmartBank "han dejado de ingresar" 2.000 millones, han rebajado sus gastos en 1.000 millones y registraron 1.000 millones de pérdidas neta, de los que han financiado 750 millones gracias a fondos de inversión, principalmente ingleses, y bancos.

"No hemos pedido ninguna ayuda de rescate al Gobierno. Nuestras medidas de control económico han ayudado a mantener la disciplina financiera en época de COVID. De Europa vamos a ser la Liga que "menos peor" va a salir de esta pandemia. El ADN de LaLiga es el control económico, lo más importante que se ha implantado desde que llegué, eso hace que el sector financiero se fíe", manifestó.

El final de la Liga 19-20

Tebas recordó que recibió "presiones de todo tipo" para dar por terminada la temporada 2019-20 y que descendieran unos u otros clubs. "Recibimos propuestas de ligas de 28, pero desde la Comisión Delegada de LaLiga decidimos que se iba a terminar la temporada", dijo tras desvelar que aún no ha podido reunirse con el nuevo presidente del CSD, José Manuel Franco.

En este sentido, subrayó que cuando Francia anunció que suspendía los campeonatos por la pandemia publicó un tuit en el que calificaba como "irresponsable" la medida del presidente de la República, Emmanuel Macron. "El tuit era claro, para que se supiera que la liga no iba a seguir ese camino. Me llamó hasta la embajadora. En Francia hubo presiones para que no se retomara la competición. No diré de qué equipo es Macron...", indicó.