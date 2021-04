La magistral respuesta de Ana Milán a una seguidora: "¿No será que tú eres tonta?"

Ana Milán tiene un tirón especial en redes sociales. Desde la cuarentena, la actriz hace más amena la rutina a muchas personas con sus anécdotas de vida que cuenta en Instagram, unas anécdotas que tuvieron tal éxito durante el confinamiento que Atresmedia no dudó en utilizarlas para montar una serie alrededor de ella.

La primera temporada se estrenó el pasado mes de noviembre bajo el título de 'ByAnaMilán' y la segunda ya está en marcha. Mientras tanto, Milán continúa abasteciendo a los guionistas de un montón de historias. Y es que en sus directos siempre tiene algo que contar.

Ana Milán volvió a ser tendencia recientemente gracias a una de sus intervenciones en Instagram donde contestó públicamente a una usuaria que la había acusado de haberse puesto pómulos.

"El otro día cuelga una foto en Instagram y me pone un tía: 'Qué barbaridad, te has puesto pómulos. Qué horror’. ¿Pero qué dices, señora? No me he puesto nada", empezó diciendo Ana Milán con su gracia natural . "Me decía que se le había caído un mito. ¿Sí? ¿Se te cae un mito? ¿Si me pongo pómulos entonces ya no te gusto? ¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosas?".

Esta fue la respuesta de Ana Milán, un momento que se ha viralizado y ha sido muy aplaudido en redes sociales. Además, algunos programas de televisión, como 'Aruseros' (laSexta), no han dudado en recogerlo dentro de su emisión.