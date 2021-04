'MasterChef Celebrity 6' ha confirmado a sus primeros concursantes oficiales. Tras desmentir la sonada posible participación de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, el programa producido por Shine Iberia ha anunciado a los siguientes famosos como miembros del casting: Arkano, Samantha Hudson, Miki Nadal, Tamara, Vanesa Romero y Julian Ianzti.

¿Quiénes son estos seis famosos? ¿En qué otros programas de la televisión han aparecido? ¿Qué perfiles tienen?

Arkano, 27 años

Natural de Alicante, este rapero se hizo especialmente famoso tras convertirse en campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos en 2015. Tras su victoria, ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Rosana y Melendi. Además, fue asesor de este último en La Voz Kids (Antena 3). También ha participado como concursante, de forma esporádica, en El Juego de los anillos; y ha colaborado en La Ventana (Cadena Ser). Arkano asegura que no tiene "mucha idea de cocina" y ha pedido lo siguiente a sus seguidores: "Por favor, pasadme recetas o truquitos".

SORPRESA!!!!🥰 Este año estaré en @MasterChef_es Celebrity y no sabéis la I L U S I Ó N que me hace. Como bien sabéis no tengo mucha idea de cocina pero voy a ponerme desde YA a aprender, así que por favor pasadme recetas o truquitossssssss💗🧑‍🍳 pic.twitter.com/2O83SDmCmi — Arkano (@SmoothArkano) April 15, 2021

Samantha Hudson, 21 años

Se dio a conocer tras la publicación del single, 'Maricón', que realizó en 2015 como trabajo de una asignatura de su instituto. En ese momento, Iván González (Samantha Hudson) fue excomulgado por el obispo de Mallorca, por "blasfemias" en su canción. En televisión ha concedido entrevistas en Las uñas y Paca te lleva al huerto (ambos productos de Atresplayer); y ha hecho sus pinitos en el mundo de las series con Veneno. En un vídeo publicado por la cuenta oficial de Twitter de MasterChef, Samantha Hudson ha afirmado: "La verdad es que no estoy practicando nada". Con ella, los grandes momentos estarán asegurados en la nueva edición.

Miki Nadal, 51 años

El conocido humorista aragonés toma el rol de 'humorista de la edición' tras los pasos de Anabel Alonso, Silvia Abril y Flo. Miki Nadal se atreve a colocarse el delantal tras haber concursado en otros programas como Splash! y Tu cara me suena Mini (Antena 3). Sus inicios en el mundo audiovisual se remontan al fugaz formato La sonrisa del pelícano, sucedáneo fallido de Esta noche cruzamos el Mississippi. Pero, donde realmente destacó fue en El informal (Telecinco). "Ya me he comprado unas pinzas para el pescado. Nos vemos en la final", ha afirmado el comediante.

Tamara, 36 años

La conocida cantante sevillana apareció en televisión cuando era niña por primera vez. Fue en Lluvia de estrellas (Antena 3), donde se hizo popular por su imitación del personaje de Disney Pocahontas. Sacó su primer disco en 1999, con el título Gracias, consiguiendo 5 discos de platino en España. Algunos de sus temas más famosos son covers de otros grandes artistas del panorama internacional como Si nos dejan (Luis Miguel) y El gato que está triste y azul (Roberto Carlos). La cantante toma el rol de otras voces con mayúsculas de otras ediciones, como Ainhoa Arteta, María del Monte y Carlos Baute. Tamara ha comentado: "Ya sabéis que me encanta cocinar. Voy a por todas".

Vanesa Romero, 42

Se llama Vanesa, pero muchos la conocen como Raquel, nombre del popular personaje que interpreta desde 2007 en La que se avecina (Telecinco). También participó en el producto 'hermano mayor' de la serie: Aquí no hay quien viva (Antena 3), dando vida a Ana. Además de televisión, la aspirante a MasterChef ha trabajado en otros campos del mundo audiovisual: teatro (El clan de las divorciadas), cortos (El viajero), largometrajes (9 meses). La alicantina llega al programa de La 1 con mucho que aprender: "¿Que cómo cocino? Mal, muy básico".

🧡 @vanesa_romero llega a las cocinas de #MCCelebrity para darlo todo. ¡No te lo pierdas! Mira el mensaje que tiene para ti pic.twitter.com/L10PjZLtGe — MasterChef (@MasterChef_es) April 15, 2021

Julian Iantzi, 53 años

Julian Iantzi es un rostro muy habitual en la televisión vasca. Concretamente, presenta el mítico programa El conquis (EITB). Asimismo, ha conducido Billete a Brasil (Cuatro) y ha participado en Zapeando (La Sexta). "Hasta ahora he presentado realities de supervivencia y ahora soy yo quien va a vivir la aventura de las cocinas", ha afirmado el presentador.