El Tribunal Constitucional deja a Toni Cantó fuera de la lista del PP definitivamente

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el PP en el asunto de exclusión de las candidatos Toni Cantó y Agustín Conde, que proclamados por la Junta Electoral de Madrid, fueron excluidos de la lista, por sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 5 de Madrid.

"No son elegibles si no son electos" y no son electos si no están empadronados en el censo electoral vigente dos meses antes de la proclamación de las candidaturas.

Es la respuesta clara de los magistrados del constitucional que han hecho suyos los argumentos de la Fiscalía y, en consecuencia, ha dejado fuera de las listas a los dos candidatos.

La sentencia aprobada se fundamenta en la interpretación constitucional del artículo 23.1 y 2 Constitución que recoge el derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". Además, los magistrados imploran el conjunto normativo que integra el contenido esencial de estos derechos, asegura el constitucional.

La sala primera del tribunal está compuesta por seis magistrados y la votación ha tenido un empate técnico que ha resultado resuelta finalmente el presidente de la institución por un voto de calidad (en caso de empate, su voto vale doble).

La resolución adoptada por el TC anuncia los votos particulares de tres magistrados del sector conservador, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya, que estaban de acuerdo en la inclusión en las listas de los dos candidatos, ahora apartados. La decisión es firme aunque cabe un último recurso, si lo plantea la Fiscalía, pero nada va a mover ya la decisión del Constitucional.

El TSJM anuló las candidaturas

El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid dio la razón al recurso presentado por el PSOE este domingo y decidió anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde al considerar que no cumplen los requisitos por no estar censados en Madrid antes del 1 de enero. Ya adelantó el TSJM que no podrían concurrir en la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Ante la resolución del TSJM, el PP interpuso un recurso para que desestimara la decisión judicial. Sin embargo, la Fiscalía insistió y pidió al Tribunal Constitucional que desestimara íntegramente el recurso del PP de Madrid contra la anulación de los populares para las elecciones autonómicas del 4 de mayo.