La Justicia anula las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de Ayuso

El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha dado la razón al PSOE y anula las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde ya que considera que no cumplen los requisitos por no estar censados en Madrid antes del 1 de enero. No podrán ir en la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Contra la decisión no cabe recurso.

De esta manera, ya hay respuesta del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 que a partir de ese recurso presentado por el PSOE y cuyo contenido adelantamos en la SER el viernes, ha decidido anular la lista del PP a las elecciones tal y como fue validada por la junta electoral.

Fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso la SER / Cadena SER

Entiende la justicia que ni Toni Cantó y Agustín Conde exalcalde de Toledo pueden ir en esa lista al no estar en el censo con fecha anterior al 1 de enero y por tanto habrán de ser excluidos de la misma, por ser inelegibles. La Junta electoral había determinado que sí se podían incluir en la lista al haber probado la relación de ambos candidatos con Madrid, por contar con domicilio y haberse empadronado en la región, pero lo cierto es que, aunque empadronados, no se encuentran en el censo electoral.

La presente resolución tiene carácter de firme e inapelable, sin perjuicio dice la sentencia del procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el PP planea recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Juzgado de Madrid de sacar a Toni Cantó y a Agustín Conde de la lista de Ayuso. "El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad", ha escrito en su Twitter Toni Cantó.

