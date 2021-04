Ana Rosa retransmite en directo cómo se vacuna con AstraZeneca en el Wanda

Ana Rosa Quintana ya tiene la vacuna de AstraZeneca puesta. Se ha podido ver en directo en su programa de televisión en Telecinco cómo acudía este viernes al Wanda Metropolitano, como le ha correspondido, y una enfermera le inyectaba esa primera dosis. "¿Ya está? ¡Pero si no me he enterado!", ha dicho sorprendida tras el pinchazo, con la bandera del Atlético de Madrid sobre las piertas. Reconocía que le había hecho especial ilusión vacunarse allí.

¡@anarosaq recibe la primera dosis de AstraZeneca en directo! 👏



A la presentadora le ha llamado la atención la poca gente que había y ha criticado la falta de vacunas: "No hay derecho que no haya vacunas (…) Estamos diciendo que lo más importante es vacunarse, pues que nos den más vacunas, ¡por Dios!". Precisamente, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha advertido este viernes de que Madrid tendrá que cerrar grandes centros de vacunación si no llegan más dosis.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado este viernes en El programa de Ana Rosa y también se ha lamentado por la falta de dosis: "Si de mí dependiera la vacunación, estaría el 100% de la gente en Madrid protegida". Y apuesta porque "las personas por debajo de 60 años puedan vacunarse con AstraZeneca de forma voluntaria, pero eso está en manos del Gobierno".

Las redes han aplaudido que la presentadora dé ejemplo y no tenga reparos en vacunarse con la vacuna de AstraZeneca, que tanta polémica está generando por los casos de trombos tras su administración. Ana Rosa ya había manifestado su intención de vacunarse con ella "sin ningún reparo y ninguna preocupación".

También había anunciado que si le citaban para ponerse la vacuna durante el horario del programa, no iba a perder su oportunidad de ganar inmunidad: "Si me mandan el mensaje me levanto de aquí y me voy a vacunarme, no voy a cambiar la cita ni nada de nada".

Como establece el protocolo, tras vacunarse, Ana Rosa ha esperado entre 10 y 15 minutos para comprobar que el pinchazo no le provocaba ninguna reacción adversa y ya se ha cortado la emisión.