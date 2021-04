Rocío Flores: "Mamá, llámanos; a tus hijos no te los ha quitado nadie"

"Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Estamos aquí. Habla con nosotros. Llámanos. Siéntate y habla con nosotros en casa". Estas son las palabras que ha pronunciado la nieta de Rocío Jurado tras terminar la tertulia matinal sobre Supervivientes. Era en ese momento cuando afirmaba que "quería añadir algo más", ajeno al reality de supervivencia.

Rocío Flores lleva dos semanas colaborando en El programa de Ana Rosa como comentarista del programa en el que participó hace menos de un año. Afirmó que solo hablaría de dicho tema, que no pronunciaría una sola palabra acerca del tema de su madre, Rociíto. Sin embargo, parece que la presión mediática ha podido con la joven: "Me siento mal. Me siento destrozada. Creo que esto es muy injusto. Se superan los límites de los límites de los límites".

"Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva"

Rocío Flores sostiene que ha intentado contactar con su madre en varias ocasiones, pero que nunca ha obtenido respuesta: "Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva". Según narra, el 3 de diciembre la llamó por teléfono, de forma fallida; acción que habría repetido hasta en dos ocasiones esta semana.

Ante la presunta negativa de su madre, la joven ha optado por pedir desde televisión a su madre que la llame: "Veo que la única manera que hay de poder contactar con mi madre es públicamente".

El primer mensaje público de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancando nadie. Tus hijos están aquí. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros en casa" ➡ https://t.co/o6jOwQ53DQ #AR16A pic.twitter.com/dQ0PmdUkka — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2021

"Claro que tengo sentimientos, y no pocos"

"Si me quedo en mi casa, es porque tengo algo que ocultar y tengo miedo; si vengo a trabajar, es que no tengo sentimientos", explicaba la hija de Antonio David. Además, ante los comentarios de algunos tertulianos ha añadido: "Estáis muy equivocados. Claro que tengo sentimientos, y no pocos".

Por otra parte, ha explicado que no es "la única persona que está sufriendo", haciendo alusión a su hermano pequeño, David Flores. Rocío Flores asegura que la situación en su casa es insostenible: "No quiero más daño, ni más dolor. Basta, no puedo más".

"Hay cosas que no son así"

A pesar de sostener que no entrará en la 'guerra' entre sus progenitores ha asegurado lo siguiente: "Hay muchas cosas que no son así. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en su casa". "Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio, y jamás en la vida se me ha provocado odio contra mi madre". explicaba la tercera finalista de SV 2020. "Se ha hablado de que estoy manipulada. Tengo 25 años y he demostrado muchas veces el tipo de persona que soy; que tengo criterio y que pienso por mí misma", ha defendido.

Tras estas declaraciones, la hija de Rocío Carrasco ha abandonado el plató, mientras que Joaquín Prat daba paso a un vídeo con declaraciones sobre la serie documental de su madre. En el sonido, se colaban la palabras de Rocío Flores: "Tenía que decirlo".