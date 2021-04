Reconocen a un niño desaparecido en 1977 a través de las fotos de un jeque árabe

Dos cicatrices han sido las causantes del revuelo. La familia de Mauro Romano mantiene ahora la esperanza de que su hijo siga vivo y se haya convertido en el jeque árabe Mohammed Al Habtoor, hijo del magnate Khalaf Al Habtoor, uno de los más influyentes y con mayor fortuna de los Emiratos Árabes Unidos.

La familia ha solicitado una prueba de ADN tras reconocer las cicatrices situadas en la mano y la ceja del jeque en una fotografía. El Emir hasta ahora, ha rechazado dicha propuesta, aunque podría determinar si efectivamente se trata del niño desaparecido en Italia. No obstante, la familia del italiano viajará a los Emiratos y exigirá la intermediación de las autoridades para conseguir la prueba genética.

Mauro Romano era un niño nacido en Racale, un pueblo situado al sur, en el Salento italiano. El niño fue secuestrado a los 6 años el 21 de junio de 1977 y nunca se volvió a saber nada de él. 40 años después, la familia tiene esperanza de que su hijo siga con vida.

Una prueba de ADN hasta ahora denegada

"En las fotos reconocí dos cicatrices: una en la ceja y la otra en la mano derecha, se las hizo con la plancha", asegura Bianca Colaianni, madre del niño desaparecido quien, junto a su esposo Natale, nunca han dejado de buscar a su hijo. "Estos son sólo algunos de los detalles en común entre Mauro y este hombre, no pueden ser meras coincidencias", añade.

"Estamos listos para ir a Dubai, pero no podemos hacerlo solos. Hemos llegado tan lejos como se nos ha permitido: no tenemos poder para ir más lejos. Por eso pedimos que las autoridades se hagan cargo del asunto", explica Colaianni. Las solicitudes de los padres y de su abogado, Antonio La Scala, para una prueba de ADN han sido rechazadas desde los Emiratos Árabes, pero no dejan de intentarlo.

"Hasta ahora nos hemos topado con un enorme muro", cuenta la mujer, "sólo silencio, Esperábamos al menos una llamada reconfortante, o incluso decirnos que estamos equivocados. Pero nada". El presunto Mauro Romano es un exjugador profesional de polo, emprendedor y filántropo, según explica el abogado de la familia.

El día de la desaparición

Tras la detención de un hombre de 69 años por pedofilia, la investigación fiscal llevó a la hipótesis de que el niño había sido asesinado, pero nunca se llegó a encontrar el cuerpo. Uno de los principales sospechosos era un amigo de la familia al que el propio Mauro llamaba “tío”. El día de la desaparición, él hizo subir a Mauro a su Apecar y lo llevó a su casa de verano para jugar con su hijo. Las acusaciones señalan que el objetivo era entregarlo a dos individuos hasta ahora desconocidos, quienes acabaron llevándoselo por la fuerza sin dejar rastro.