Iñaki López responde irónicamente a Tamara Falcó por sus comentarios sobre AstraZeneca: "Ciao, pescao"

"Ciao, pescao. A partir de ahora os voy a despedir así". Este ha sido el comentario que ha expresado Iñaki López en su programa, laSexta Noche, tras la emisión del polémico vídeo de Tamara Falcó en El Hormiguero, afirmando que no se vacunaría con AstraZeneca. De forma irónica, el presentador de laSexta contesta de la misma forma que hizo la hija de Isabel Preysler: "Ciao, pescao".

"Mucha gente dirá: como estas investigaciones han sido pagadas con dinero público, yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna que mejor me vaya con el color de los ojos o con lo que ese día haya oído que funciona", ha añadido el presentador.

"Posición privilegiada y egoísta"

La periodista Rocío Vidal (más conocida como La gata de Schrödinger) también ha opinado al respecto por medio de una videollamada, explicando que le parece una posición "privilegiada y egoísta". "Si todo el mundo tomara esa decisión...", ha añadido. Declaraciones similares ha dado el inmunólogo Alfredo Correll, diciendo que la posición de Tamara Falcó "es egoísmo puro".

Además, la periodista ha recordado que "no somos conscientes" del riesgo que suponen este tipo de declaraciones: "Que hoy no te pongas una vacuna hace que todo esto se prolongue aún más". Para Vidal, la razón principal de estos comentarios generalizados sobre AstraZeneca viene provocada por "los riesgos mínimos de la vacuna", recalcando que cada vez más personas la rechazan.

En esta línea, La gata de Schrödinger ha hecho hincapié en la importancia de "cómo comunicar" sobre estos temas, y ha reflexionado sobre el peligro que suponen posturas similares a la de la ganadora de MasterChef Celebrity 4: "Ah, no, soy una chica joven sin patologías previas. Ya me vacunaré cuando venga una que me guste más".