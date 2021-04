Tamara Falcó recibe una oleada de críticas tras su comentario sobre AstraZeneca en 'El Hormiguero'

El programa de Antena 3, 'El Hormiguero', ha vuelto a generar polémica en las redes sociales. Esta vez la protagonista ha sido Tamara Falcó durante la tertulia con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan de Val y el motivo ha sido su comentario sobre las vacunas.

La semana pasada ya consiguió levantar un gran revuelo cuando comentó que preferiría no ponerse la vacuna de AstraZeneca. "Desde un principio dije que quería la Pfizer", subrayó la marquesa de Griñón. Un tema que volvió a relucir durante su paso por 'El Hormiguero'. Tamara mantuvo su postura y recalcó que ella no se pondría la vacuna de AstraZeneca e incluso la rechazaría si se la llegaran a ofrecer. "Quiero poder elegir", aseguró.

Ante la mirada atónita de sus compañeros, Tamara explicó que tampoco quería la vacuna rusa, la Sputnik V, simplemente "porque he visto los memes". La marquesa asegura preferir "la americana, porque me gusta más". Pablo Motos decidió incidir sobre estas declaraciones y preguntó: "¿Y si te dijeran: 'Hola Tamara, te vamos a poner AstraZeneca'?". La hija de Preysler no dudó ni un instante con su respuesta: "Pues les diría: 'Ciao, pescao'. No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pfizer es la que está dando mejores resultados", señala Falcó. "Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad", añadió.

La alabada postura de Nuria Roca

Nuria Roca, presente en la mesa, no pudo resistirse y decidió contestar a la marquesa de Griñón para reprocharle su postura. “Con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas. Si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida, vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir”, comentó.

Tamara no dio su brazo a torcer y siguió defendiendo su postura, preguntó a sus compañeros “qué pasaría si ella es esa persona que se muere de un trombo”. Roca fue clara y directa: “¿Y si sales a la calle y te cae una maceta?”, comentó para contraargumentar la respuesta de la marquesa, lo que despertó los aplausos y las risas del público. “Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando”, añadió.

Las redes sociales, especialmente Twitter, se volcaron en una oleada de críticas hacia Tamara Falcó y no dejaron de alabar las respuestas de Nuria Roca. Son muchos los comentarios a favor de que sea ella quien presente ‘El Hormiguero’. Juan del Val, por su parte, quiso dejar también su opinión: “Yo a lo que le tengo miedo es al coronavirus. Hay que vacunarse, de esto solo nos sacan las vacunas”.