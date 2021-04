Antonio Romero: "La Superliga no es una cuestión de mejorar un formato, sino de dinero"

La Barra Libre de SER Deportivos ha analizado este lunes el anuncio de la creación de la Superliga Europea por parte de doce clubes. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham se han unido para cambiar el formato del fútbol actual. Jugadores de todos los equipos y exfutbolistas se posicionan al respecto en redes sociales en contra de la iniciativa.

Superliga: ¿Una competición de ricos?

Jordi Martí: "Laporta nos dijo cuando era candidato que la Superliga se podía cargar el negocio del fútbol y habló de mantener las esencias de este deporte. Agnelli estaba hablando con la UEFA y por el otro lado estaba negociando la Superliga. Se rompe el principio sagrado de los méritos deportivos. Hay una serie de equipo que no van a bajar. El fútbol siempre ha sido evolución. El PSG no está en este proyecto porque la UEFA lo salvó del juego limpio financiero".

Miguel Martín Talavera: "El fútbol está ante la oportunidad de demostrar que no todo vale. En la Champions al menos hay un criterio deportivo: si no lo haces bien no estás en la próxima edición. Eso no pasa en la Superliga. Da igual lo que hagas"

Antonio Romero: "Me parece que el presidente del Real Madrid y del Barcelona tenían que haberle preguntado a sus socios. El Madrid y el Barcelona están en la obligación de hablar con sus socios antes de dar un paso tan importante. En el Atlético, el club es de Miguel Ángel Gil".

"No me gusta que me engañen. Esto no es cuestión de mejorar un formato. Es una cuestión de dinero. No vale decir que esto es cosa de 12 ricos. La UEFA y la FIFA también se ha centrado solo en llenarse los bolsillos. Esto acaba de comenzar. No lo veo tan a corto plazo. Necesita unos acuerdos que se van a producir en las próximas fechas".

Antón Meana: "Hay una Liga y una Champions que están jugándose. A ver cómo reaccionan los equipos. El órdago es tan fuerte que no encuentro a nadie que pueda dar una respuesta sobre lo que va a pasar. Por primera vez hay una serie de clubes que han dado un paso que no estaba previsto: hacemos esto independientemente de lo que diga la opinión pública".

Pacojo: "Pase lo que pase, los grandes ya han dado un paso para ganar más. O con la Superliga o haciendo que la UEFA ceda parte del pastel".

Tropiezo del Real Madrid en Liga

Jordi Martí: "El empate del Real Madrid hace que el Barcelona dependa de sí mismo. Se vio a un Madrid inconexo y desordenado. Esto no se debe pasar por alto. El fallo del VAR es inexplicable".

Antonio Romero: "El mérito de Zidane es increíble. Si no es por Courtois, el partido va más. El Real Madrid ayer tenía lo justo para aguantar el chaparrón".

Antón Meana: "Creo que el gol que le anulan al Madrid es tremendo".

¿Pérdida de valores del Atlético?

Jordi Martí: "¿Continúa pensando Talavera que el Atlético es el equipo del pueblo?".

Miguel Martín Talavera: "No somos nadie para decir cómo se tiene que sentir la afición del Atlético".

Antonio Romero: "No recuerdo que el Atlético se haya presentado a un partido como ayer lo hizo el Madrid. Simeone ha matado a Lodi por no defender y ayer subió 55 veces ¿Cuánto defendía Roberto Carlos?. El Atlético sigue siendo el favorito para la Liga".