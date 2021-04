El enfado de Simón tras explicar que la mortalidad en Madrid es un 35% superior a la del promedio nacional

Además de valorar el estado de la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha respondido este lunes a multitud de preguntas relacionadas con la campaña electoral del 4-M en Madrid durante la rueda prensa ofrecida desde el Ministerio de Sanidad.

Simón ha respondido a las declaraciones de Ayuso en las que afirmaba que si de ella dependiera, "el 100% de la gente en Madrid ya estaría protegida", asegurando que "no se podía haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos. Hay que distinguir lo que son deseos o hipótesis".

Preguntado por la fiabilidad de los datos de mortalidad por COVID en la Comunidad de Madrid, Simón ha asegurado que todos los datos están disponibles en la web del Ministerio de Sanidad, evitando comentar declaraciones concretas: "Están tratando de meterme en la campaña electoral y tengo que tener cuidado".

El director del CCAES, de todas formas, sí ha insistido en que los datos de todas las CCAA son fiables, matizando que, a lo largo de la pandemia, en la Comunidad de Madrid se ha detectado un 22% menos que el promedio nacional de toda España.

"En global de la epidemia, Madrid tiene un 35% más de incidencia que el promedio nacional, y como los sistemas sanitarios tienen una calidad similar en todo el territorio, ha tenido también una mortalidad un 35% mayor. Pero eso lo sabemos desde el principio. Lo que me llama la atención que esto solo interese solo en momento concretos [en referencia a los procesos electorales]. El control de la pandemia no depende de cuatro momentos concretos. La gestión se tiene que hacer todo el año, día a día. No me gusta que tratemos de centrar los problemas en un momento concreto. La Comunidad de Madrid detecta mucho más de lo que detectaba al principio. Los datos están todos ahí".

Simón ha señalado que no tienen un ranking de mortalidad por comunidades y ha advertido que "no podemos comparar una comunidad que tenga una edad media de 60 años con otra que tenga una edad media de 82".

Preguntado por el festival taurino que Madrid acogerá en mayo, Simón ha recordado que las medidas recomendadas son siempre "para eventos multitudinarios", en general. "Que sea un tipo de evento u otro, no me interesa. Ahora bien, el documento de actuaciones establece que la recomendación en nivel 4 es no celebrar eventos multitudinarios. Depende de las CCAA cómo aplicarlo".