Cantona ataca a la Superliga posicionándose a favor de la afición: "Es lo más importante y hay que respetarla"

Eric Cantona, uno de los grandes jugadores del Manchester United, se ha sumado al aluvión de críticas dirigidas a los planes para una Superliga europea. Una nueva voz influyente del fútbol que se opone a la futura liga, que tendría 15 miembros fundadores a los que se unirán cinco clubes que se clasificarían cada año dependiendo de sus logros nacionales. Los 15 fundadores tendrían su participación garantizada siempre.

El excapitán del Manchester United ha mostrado su oposición a la iniciativa señalando que las opiniones de los aficionados deberían haberse tenido en cuenta. A través de sus redes sociales, Cantona explicaba en un vídeo que "la afición es lo más importante" y por eso "hay que respetarla".

Además, no dejó de insistir en el hecho de que los clubes que han apoyado esta Superliga no han mirado por el interés de su público, sino por el propio. Al respecto, Cantona planteaba: "¿Estos grandes clubes preguntaron a sus aficionados qué pensaban de esta idea? No, y eso es una pena". Además, quiso apoyar la importancia de los fans en los estadios de fútbol recordando lo "aburrido" que han sido los partidos de este último año en el que "hemos visto partidos por televisión con los mejores clubes y los mejores jugadores del mundo, pero es realmente aburrido porque la afición no está ahí".

Él no ha sido el único que se ha posicionado públicamente en contra de la Superliga, en la que hasta seis clubes ingleses forman parte del proyecto, incluido el Manchester United, donde Eric Cantona sigue siendo una leyenda. Bruno Fernandes fue el primer jugador de un club fundador en criticar el proyecto al compartir una publicación de Poncede en sus stories de Instagram. Desde entonces, en las últimas horas, otros jugadores históricos del club como Gary Neville o Ferguson, también han criticado a la Superliga.