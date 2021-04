Guardiola arremete contra la "injusticia" que supone la creación de la Superliga

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha criticado el modelo de Superliga que proponen doce de los grandes clubes de Europa, entre los que su actual equipo figura como uno de los fundadores.

Un sistema en el que 15 equipos, los fundadores, tendrían su participación garantizada siempre, se convertirían en 20 gracias a la clasificación de otros cinco clubes que lograrían entrar en la Superliga dependiendo de sus méritos deportivos en sus logros nacionales. Guardiola calificó en rueda de prensa esta idea de "injusta", ya que "si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar es porque el éxito solo está garantizado para unos pocos".

‼️💬 Pep Guardiola, sobre la Superliga:



😤 "El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio”



❌ “No es justo si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito sólo está garantizado para unos pocos"



pic.twitter.com/dagIsZL3Yr — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 20, 2021

Además, abogó por la idea de que la creación de dicha Superliga supondría un pérdida del deporte en sí, ya que tal como él mismo dice: "El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio". Una idea que reforzó explicando que "si el éxito está asegurado o si no importa perder" el significado de lo que es deporte se pierde. También quiso recordar en rueda de prensa que él ya ha dicho "muchas veces" que donde quiere tener éxito es "en la Premier League" y "no solo en un grande". A la espera de lo que pase en los próximos días, no sabe si finalmente "el comunicado cambiará y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más".