Cuatro jugadores del Real Madrid se posicionan en contra de la Superliga presidida por Florentino Pérez

El exfutbolista de Manchester United o Real Madrid, entre otros equipos, David Beckham se ha posicionado en contra de la Superliga en sus redes sociales. Para Beckham esta nueva liga pone "en peligro" el fútbol y recalca la "necesidad" de que el fútbol sea un deporte basado en la meritocracia. Además, cuatro futbolistas del Real Madrid han dado 'like', es decir, me gusta, a la publicación del inglés. Modric, Lucas, Marcelo y Odriozola han 'apoyado' el mensaje que carga contra la nueva liga que preside Florentino Pérez, su presidente.

Beckham, que jugó para tres de los doce clubes fundadores confirmados, Manchester United, Real Madrid y Milan, escribió en Instagram: “El deporte que amamos está en peligro”.

“Amo el fútbol, ha sido mi vida desde que tengo memoria. Como jugador primero y ahora como propietario, sé que nuestro deporte no es nada sin los seguidores. Necesitamos que el fútbol sea para todo el mundo. Necesitamos que el fútbol sea justo y las competiciones basadas en el mérito. Salvo que protejamos estos valores, el deporte que amamos está en peligro", ha escrito el exfutbolista y ahora propietario del Inter de Miami.

Beckham se ha sumado a las críticas a una Superliga, que está recibiendo una gran oposición. De los últimos en posicionarse contra la misma ha sido el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, que dijo en rueda de prensa: "El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio". Una idea que reforzó explicando que "si el éxito está asegurado o si no importa perder" el significado de lo que es deporte se pierde. También quiso recordar en rueda de prensa que él ya ha dicho "muchas veces" que donde quiere tener éxito es "en la Premier League" y "no solo en un grande".