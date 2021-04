"Solo habría aceptado confrontar con eminencias a su altura": el zasca de Wyoming a Bosé tras su entrevista

Hace ya varios días, concretamente el pasado domingo, La Sexta emitía la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. Después de ahondar en su pasado, y sacar a la luz su problema con las drogas durante más de 20 años, el comunicador y el artista han hablado sobre la COVID-19 y sobre la posición del artista respecto a una enfermedad que ha acabado con la vida de más de tres millones de personas: "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota".

A lo largo de la entrevista, Jordi Évole quiso recordarle a su invitado en varias ocasiones que no tenía la intención de ahondar en el ámbito científico puesto que ninguno de los dos son expertos en la materia. No obstante, Miguel Bosé sí que se sentía con posibilidades hablar sobre este tema porque, bajo su punto de vista, había leído suficiente. Por esa misma razón, y para poder mantener un debate a la altura de la situación, el comunicador le propuso una charla con un científico: "Ya que tú has dado toda la información que has querido desde tu prisma, ¿te parece que hablemos con un científico?".

Wyoming carga contra Miguel Bosé: " No es de extrañar que se niegue a hablar con un científico de tú a tú"

Pero Miguel Bosé se negó a llevarla a cabo. Después de que Jordi Évole sacara su ordenador para conectarse con el epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Quique Bassat, Miguel Bosé aseguró que eso que estaba haciendo estaba feo y que no iba a mantener ninguna charla con un científico. Y es que, bajo su punto de vista, no es un profesional que pueda enfrentarse a un científico en un debate: "Yo hablo con ciudadanía".

Tras la publicación de esta polémica entrevista, muchas han sido las personas que se han pronunciado sobre este momento. Entre ellos el Gran Wyoming, quien ha aprovechado el último programa de El Intermedio para responder al artista: "Nos alegramos de este momento de lucidez en el que reconoce que no es un profesional del tema. No es de extrañar que el cantante se niegue a hablar con un científico de tú a tú, tan solo habría aceptado confrontar argumentos con otras eminencias a su altura".

Wyoming pide prudencia: "L o mejor es confiar en lo que nos dicen los científicos"

Después de valorar distintas opciones, el presentador ha reconocido que le hubiera gustado juntar en un mismo debate a Miguel Bosé con Flipy, quien estuvo al frente de la sección de ciencia de El Hormiguero durante varios años: "Tampoco es un científico pero, al igual que pasa con Miguel Bosé, pues te ríes un rato". Y es que, bajo su punto de vista, este tipo de debates tan solo pueden llevarlos a cabo aquellas personas con experiencia en el campo de la medicina.

Por esa misma razón, y después de recordar frente a su audiencia que es médico titulado, El Gran Wyoming ha aprovechado la ocasión para pedirle a la sociedad que confíe en los especialistas: "En cualquier caso, como médico que soy, tengo que dejar claro que en situaciones de emergencia sanitaria como la que vivimos actualmente, lo mejor es confiar en lo que nos dicen los científicos en lugar de lo que dicen los famosos cuyo logro intelectual más destacado haya sido participar en Pasapalabra".