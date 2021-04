Encontronazo entre Sonsoles Ónega y el doctor Cavadas: "Disculpe que le quite la ilusión"

El doctor Pedro Cavadas ha protagonizado este miércoles una tensa entrevista en 'Ya es mediodía'. El popular cirujano, galardonado con el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia, ha entrado en directo en el programa que conduce Sonsoles Ónega para hablar de este reconocimiento y de paso tratar algunos de los temas relacionados con el coronavirus, aunque las cosas no han sido como esperaba la presentadora.

"Ha recibido el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz por su compromiso social y humanitario sin límite. Primero de todo, enhorabuena", ha sido lo primero que ha dicho Ónega, obteniendo un "muchas gracias" como respuesta.

En ese momento, la periodista, que conoce las predicciones que Cavadas hizo sobre los efectos adversos de las vacunas, ha sacado el tema, señalando la importancia de seguir con la campaña. Después de un larguísimo silencio, el doctor Cavadas, visiblemente incómodo, ha dejado claro que el motivo de la entrevista era otro.

"Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todo mis respetos, no me interesan. Me han liado en eso y me dan igual. No se lo tome a mal, pero no es mi terreno. Yo soy cirujano, tengo cultura médica porque estudié mucho durante la carrera, pero las vacunas son la última de mis preocupaciones", ha explicado.

"Le pregunto por las vacunas porque es lo que a todos nos preocupa y usted alguna vez ha hablado sobre ellas y nos parece un testimonio interesantísimo en un momento en el que nos invade un mar de dudas", ha insistido Sonsoles, a lo que el entrevistado ha contestado: "Yo lo entiendo, pero estoy seguro de que usted a mí también. Disculpe que le quite la ilusión".

Sonsoles Ónega ha intentado reconducir la entrevista, preguntándole si sus otras predicciones sobre la pandemia habían salido en la entrega del premio. Esta ha sido la respuesta del cirujano: "No, gracias a Dios. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento".