"Eso lleva al daño financiero": Ceferin pone en duda la gestión de clubes como el Real Madrid

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró anoche que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los artífices de la Superliga, desea un responsable del fútbol europeo que sea "obediente".

"Desde hace mucho me doy cuenta de que Pérez no quiere a un presidente de la UEFA como yo. Eso es un incentivo aún mayor para que me quede", dijo Ceferin en declaraciones a la televisión "POP TV 24ur". "Él quiere a un presidente que le obedezca, le escuche y haga según lo que él piense. Yo, por otro lado, actúo por el bien del fútbol europeo y mundial", agregó el jefe de la UEFA.

Dudas sobre la gestión

Ceferin expresó su comprensión por la difícil situación por la que pasan algunos clubes por la pandemia, aunque advirtió que los hay que están en lo rojo por ser mal gestionados.

"Si pagas demasiado a los jugadores, a jugadores no adecuados, y por eso no logras resultados, eso lleva al daño financiero. Por ejemplo, el Bayern Múnich no tiene pérdidas y ganó la Liga de Campeones. No hay que buscar excusas constantemente en la covid-19", señaló.

Entre los que le han decepcionado en relación con la creación de la Superliga, Ceferin tiene mayor comprensión para el Barcelona. "Todo el mundo me ha decepcionado en cierta medida, pero tengo que decir que quizá el Barcelona es el que menos me ha decepcionado", dijo.

Explicó que el presidente del Barça, Joan Laporta, estaba bajo mucha presión debido a la situación financiera que heredó en el club, no por su culpa. "De manera que, evidentemente, estaba bajo mucha presión, pero no obstante, como astuto negociador, se aseguró una estrategia de salida", comentó Ceferin.

Las consecuencias

Por otra parte, señaló que tras el intento de creación de la Superliga "una liga fantasma de ricos que nunca existió", las puertas de la UEFA siguen abiertas a todos, pero habrá que reconocer los errores. "En lo sucesivo será un poco diferente. Eres grande, si sabes reconocer el error. Las puertas de la UEFA están abiertas si aceptas las consecuencias de tus actos", destacó el esloveno.

Opinó que para la solución de la situación creada tras el intento de poner en marcha la superliga, es necesario el diálogo con los clubes que todavía no han desistido. "Creo que tendremos que evaluar la situación para cada club concreto y luego ver cómo se va a desarrollar todo. Primero hay que tener al menos cierta honestidad, para poder esperar el diálogo por la otra parte".

"Tenemos de nuestro lado a 235 de los 247 (clubes europeos). Y ahora tenemos 244. Todos ellos están con nosotros. Ayer recibí SMS de apoyo de prácticamente todos los clubes de Europa", aseguró.

El dirigente de la UEFA atribuyó el mérito del desenlace positivo de los acontecimientos a los aficionados. "Los aficionados son numerosos, aman a su club y si los aficionados se enojan, se alzan en cierto tipo de revolución. Ningún país se lo puede permitir", opinó.

A su juicio, los "millonarios" que estaban involucrados en el proyecto separatista subestimaron el poder de los aficionados. Eso es algo "característico de personas rodeadas de gente que siempre les dan la razón y les dicen que son los mejores, los más guapos e inteligentes", dijo el presidente de la UEFA.