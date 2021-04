"Me imagino que están ustedes ahí, ¿no?": el cómico momento de Gabilondo con sus gafas que se ha hecho viral

El debate electoral que ha tenido lugar este miércoles para conocer las intenciones de los candidatos y candidatas de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid ha dejado grandes momentos. Así lo demuestran las redes sociales, donde los usuarios y usuarias han resaltado en el hecho de que Edmundo Bal llegara en moto acompañado de un autobús de Ciudadanos, que Mónica García e Isabel Díaz Ayuso coincidieran en la ropa escogida o los problemas de Pablo Iglesias con su moño.

Y es que, en este tipo de eventos de larga duración en los que las cámaras están analizado cada una de las reacciones de los políticos y políticas, es difícil no dejar algún momento para el recuerdo. Entre ellos podemos encontrar uno, protagonizado por Ángel Gabilondo, que se ha hecho viral porque representa perfectamente a todas aquellas personas que tienen que llevar gafas en tiempos de COVID-19.

"Es que se nublan las gafas y no les veo": Gabilondo protagoniza uno de los momentos del debate

Tras finalizar el debate, el candidato del PSOE se mostraba frente a los medios de comunicación con las gafas completamente empañadas. Algo bastante común desde que el Gobierno anunciara que el uso de la mascarilla sería obligatorio para hacer frente a la propagación del nuevo brote de coronavirus.

Gabilondo: "¿Puedo quitarme la mascarilla? Es que se me nublan las gafas y no les veo. Me imagino que están ustedes ahí". pic.twitter.com/VUfDbOmKFs — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) April 21, 2021

Por esa misma razón, y dado que no podía ver con claridad, Gabilondo preguntaba a los compañeros y compañeras allí presentes si se podía quitar la mascarilla durante unos segundos para ponerles cara: "Es que se nublan las gafas y no les veo. Me imagino que están ustedes ahí, ¿no?". Una reacción que no tardaba más que unos minutos en hacerse viral en redes sociales, donde muchos han reconocido haberse sentido representados por el candidato del PSOE.

Las redes se rinden ante Gabilondo: "Este hombre me representa"

Tras la publicación de este vídeo en redes sociales, algunos usuarios han reconocido que les pasa lo mismo cada vez que entran a cualquier sitio cerrado desde la calle: "Todos los miopes estamos igual de jodidos". Mientras tanto, otros han destacado la nobleza del candidato del partido socialista: "Se le ve muy bonachón". Por lo tanto, Gabilondo se ha convertido en protagonista por sorpresa gracias a un detalle al que se enfrentan a diario millones de personas en nuestro país.

¿Qué podría hacer Ángel Gabilondo para evitar que sus gafas se empañen? El óptico Jesús Burón, popularmente conocido en Internet como El Óptico de YouTube, nos recomienda frotar el cristal de las gafas con una simple pastilla de jabón. Principalmente el interior y siempre con mucho cuidado. Cada vez que vayamos a realizar esta acción, es imprescindible comprobar que el jabón esté libre de cualquier tipo de elementos que puedan rayar la lente. Una vez hecho esto, tan solo tenemos que limpiar la lente y frotar los cristales con la misma gamuza que utilizamos para limpiar las gafas.

Pero este no es el único truco que puede evitar que las lentes de nuestras gafas se empañen. Según nos cuenta Jesús Burón, también podemos recurrir a calentar un poco las lentes antes de ponérnoslas o doblar nuestra mascarilla por la parte de arriba. De esta manera, el vaho que emitimos no saldrá por la parte superior de la mascarilla, sino por los laterales. Consejos bastante sencillos que nos ayudarán a evitar este tipo de situaciones.