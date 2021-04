La desternillante misión de Paz Padilla: 'asalta' Telecinco para dedicar su libro a Isabel Pantoja

Paz Padilla ha dejado su puesto de presentadora en Sálvame este jueves para entregar su libro El humor de mi vida a Isabel Pantoja. La tonadillera se encontraba a más de 38 kilómetros, en los Estudios Picasso (Villaviciosa de Odón). Aún así, Paz no dudó en coger su coche para desplazarse hasta allí. Tras las últimas declaraciones de Isa Pantoja, en las que aseguraba no mantener relación con su madre en la actualidad, Paz intuyó que la folclórica necesitaba tener su última publicación: "Me voy a buscar a Isabel Pantoja. Creo que le vendría muy bien leer mi libro para gestionar las emociones y ser feliz. Si no me recibe, se lo voy a dejar en recepción".

A pesar de que el encuentro entre las andaluzas no llegó a producirse, Paz convenció a dos trabajadoras de Telecinco para que se lo entregaran a Isabel Pantoja. Además, la cómica dejó momentos dignos de ser recordados en la historia de la televisión española: desde un cómico enfrentamiento con un segurata, hasta declaraciones frente a una cámara de seguridad.

Primer obstáculo: José Luis, el segurata

Al llegar al recinto, Paz intentó acceder con su coche; pero se chocó con la negativa de José Luis, un vigilante que afirmaba "tener instrucciones de no dejarla pasar". Ante esta situación, Padilla se lo tomaba con humor: "José Luis, eres el segurata más guapo que he visto en mi vida". Desde plató, sus compañeros no podían evitar reírse a carcajada.

En vista de que parecía misión imposible, la presentadora aparcó fuera de los estudios. Se bajó del coche (todo esto era retransmitido por ella misma, con su móvil) e intentó acceder a pie, corriendo para burlar a los agentes de seguridad. Pero, tampoco pudo ser. "Solamente quiero ir después de la garita", decía Paz al segurata, intentando convencerlo.

Plan B: saltar la valla

Tras no poder acceder por la entrada principal, Paz desarrolló un 'plan B': colarse saltando las vallas. Para ello pidió ayuda a un hombre que pasaba por allí, que la encumbró para saltar. De nuevo, el vigilante la vio y la sacó del recinto. Finalmente, convenció a dos trabajadoras para que entregaran su libro a Isabel: "Que os conozco desde hace mucho tiempo, por favor", les decía para persuadirlas.

Cuando parecía que todo había acabado, Paz seguía con su particular 'show'. Pidió a otro hombre que la cogiera 'en hombros' para hablar a una cámara de seguridad. Este hecho fue 'la gota que colmó el vaso' para terminar de contagiar la risa en el plató, donde los colaboradores aplaudían a la presentadora.

¿Dónde estaba Isabel Pantoja?

La cantante se encontraba en los Estudios Picasso, grabando el nuevo programa de Mediaset en el que participa como jurado: Top Star. Este emplazamiento se encuentra a más de 38 kilómetros del plató de Sálvame. Concretamente, Paz Padilla condujo su coche desde la carretera de Fuencarral a Alcobendas hasta Villaviciosa de Odón. En el nuevo programa, Isabel Pantoja compartirá plató con Jesús Vázquez (presentador), Edurne y Risto (miembros del jurado).