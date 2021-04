García Castaño en la comisión 'Kitchen': "Villarejo siempre ha actuado con cobertura política"

Ha sido la declaración más prolija en la comisión parlamentaria de la 'Operación Kitchen'. El comisario Enrique García Castaño y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que había comenzado reticente a dar información por la protección y deber de guardar secretos de Estado finalmente ha respondido a todos los portavoces de la comisión Kitchen incluyendo algunas paradas en otras operaciones policiales, hitos políticos y policiales durante sus 44 años de servicio en la Policía Nacional, cuerpo en el que ingresó en 1974.

En cuanto la Operación Kitchen, a preguntas de varios portavoces ha señalado que su labor era operativa y el Secretario de Estado, Francisco Martínez, con quien más trato tenía, al igual que desde el Partido Popular, querían saber quiénes eran los testaferros de Luis Bárcenas, cuánto dinero tenía oculto y dónde. "El DAO cuando me hace el planteamiento de por qué me llama me dice - 'Falta una pata de la investigación a Bárcenas ¿La verdad dónde está? Cuánto se ha llevado, cuánto ha justificado y dónde lo tiene'".

En este contexto le hablaron del chófer Sergio Ríos. "Me dijeron que había un señor que había trabajado en la Comunidad de Madrid, que había sido chófer de Francisco Granados y ahora de Bárcenas. Puede ser un buen objetivo conseguirlo como colaborador, me dijeron. Por eso voy a hablar con él".

García Castaño, que ha dicho sospechar que a Bárcenas también le espiaron dentro del Partido Popular, descreído ahora de la propia operación Kitchen - "Ese es mi problema, no sé si me utilizaron, señor Rufián" ha llegado a decir - contactó con Sergio Ríos y éste rechazó su interlocución.

A preguntas del diputado popular, Luis Santamaría, ha señalado que el mando de la cúpula policial que mantenía las relaciones con el conductor Sergio Ríos, encargado de robar información a Bárcenas para proteger al PP, era el inspector Andrés Gómez Gordo, ex jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal, él "cerró el acuerdo", ha precisado.

Entre esas labores operativas, entró en el domicilio del extesorero popular "A mí se me dice que falta una pata de la investigación a Bárcenas y que el chófer Sergio Ríos ha visto ahí talones y cuentas bancarias, por eso trato de conseguir esa información". Un tema operativo "que decido yo, no me dice el ministro ni Eugenio Pino, no bajan a ese tipo de cosas", ha concretado a preguntas de Gabriel Rufián.

Sobre Villarejo, García Castaño ha normalizado la presencia del excomisario en la cúpula policial. "Todo el mundo sabía que tenía sus empresas en la torre de la Castellana. Incluso los Directores Adjuntos Operativos de la Policía durante muchos años despachaban con él en ese despacho, me extraña mucho que digan que no. Villarejo siempre ha tenido relación con los presidentes de Gobierno".

"Villarejo ha manejado dinero de los fondos reservados de muchas operaciones, que se le ha dado desde la Secretaría de Estado y el ministerio del Interior, de todos los partidos. Igual que a mí, daba igual que fueran unos u otros", ha dicho.

"Puse la grabadora y nos fuimos de cañas"

El comisario García Castaño ha admitido que fue él quien puso la grabadora en el despacho del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en 2014. Es la grabadora que recogió la conversación entre el ministro y el director de la oficina antifraude en la que Fernández Díaz dijo aquello de "esto la fiscalía te lo afina", en una maniobra para perjudicar a los independentistas.

El comisario señala que fue el DAO Eugenio Pino, entiende que por orden de Fernández Díaz, quien le mandó montar el dispositivo en el ministerio. Acabada la reunión, volvió al ministerio, volcaron la grabación, entregó la memoria portátil al DAO y se llevaron la grabadora. Rufián ha insistido en la anomalía de grabar a un alto cargo como el jefe de la oficina antifraude de Cataluña a lo que ha respondido "El ministro tiene que protegerse. Cuando tenga usted una reunión por ahí le aconsejo que lleve una grabadora. Es mejor siempre ir protegido".

“¿El informe PISA? Una chapuza”

A preguntas de Rafa Mayoral, de Unidas Podemos, García Castaño ha explicado que conocía a Eugenio Pino desde que era jefe de las Unidad de Intervención “Cada vez que había algún lío coincidíamos”. Sobre su relación del informe PISA “Declaré en la Audiencia que lo vi en la DAO y me lo enseñó Gómez Gordo en la DAO” - ¿Por qué se lo enseña? Ha repreguntado Mayoral - “Porque era una novedad. Lo había hecho gente de la DAO. Cuando vi el informe me pareció una chapuza. Lo leí por encima y nada más”.

Villarejo, conectado "por arriba"

Sobre la operación en particular, se hicieron trabajos puntuales - ha dicho - como apoyos para seguir a la mujer de Bárcenas, Rosalia Iglesias. "No existe un papel que ponga Operación Kitchen. Como mucho, notas informativas del comisario Villarejo". Un operativo que lleva ese nombre "por la pinta de cocinero que tenía el chófer Sergio Ríos", ha precisado. El secretario de Estado, según García Castaño, "fue muy honesto" con él y conocía el detalle de la operación.

Según García Castaño, "Villarejo siempre ha actuado con cobertura política. Es más, le escuché comentar que "se comunicaba con Rajoy a través del presidente de la Razón, Maurio Casals". Y del que ha defendido el papel de Villarejo "Es una forma de proteger al Estado, deben de existir".