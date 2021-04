El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, sigue dolido y no pasa un día que quiera mandar un recado a los diferentes clubes que han creado la Superliga para avisarles de las posibles consecuencias que desde la UEFA se pueden llegar a tomar contra ellos. Las últimas declaraciones de Ceferin han sido para la Agencia Press donde insta a los clubes que todavía no han abandonado la Superliga de manera definitiva a que lo hagan público o no jugarán la Champions.

Ceferin fue muy tajante: "Está muy claro que los clubes tendrán que decidir si son de Superliga o un club europeo. Si ellos deciden formar parte de la Superliga, no jugarán la Champions League, por supuesto... y si están preparados para hacer eso, pueden jugar sus propias competiciones", afirmó el presidente de la UEFA.

También se acordó de todos esos clubes que formaban parte de la Superliga pero que decidieron abandonarla tras la presión de los últimos días: "Es una situación muy distinta entre los clubes que admitieron su error y dijeron 'Abandonamos el proyecto'. Los demás deberían saber que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieren creerlo".

Y recordando cómo vivió esos difíciles momentos cuando salió el comunicado de la Superliga, tal vez una de sus peores vivencias desde que llegó a la presidencia de la UEFA: "El peor día fue el sábado porque ahí me di cuenta que había sido traicionado, algunos nos mintieron durante años", afirmó dolido el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.