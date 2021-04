El 'boicot' a la reunión para la vuelta de Benzema a la selección francesa

La ausencia de Karim Benzema, jugador del Real Madrid, en la selección francesa de fútbol no se debe a una decisión del seleccionador nacional de Francia Deschamps, sino de Noel Le Graet, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El ex agente de Benzema, Djaziri, ha ofrecido una entrevista sobre la situación que rodea a Benzema en RMC Sport, donde ha asegurado que Benzema lleva mucho tiempo preparado para regresar.

Hace un tiempo que Djaziri declaró ante los medios de comunicación que el jugador "no ha matado a nadie para no ir con Francia", quejándose así de que todo lo relacionado con él era "desinformación". ¿El motivo de las ausencias de Karim en la selección francesa? El ex representante del jugador blanco señaló "claramente" a Le Graet. Asimismo, para aclarar que Deschamps y Benzema tenían una relación "muy cercana" la calificó "de padre-hijo" porque "Benzema era su chico".

Con la intención de que no haya dudas al respecto, Djaziri aclaró que "si Didier tiene un problema con alguien, lo llama y lo soluciona. Sobre todo con alguien que conoce, que le ha decepcionado...", por lo que si tuviese algo que hablar con Benzema, lo haría.

El intento fallido

En un deseo de querer acercar posturas con el presidente de la FFF, Benzema lo intentó en julio de 2017, tal como cuenta Djaziri: "Karim me dijo que llamara al presidente para organizar una reunión con Didier. Le llamé, pero no quiso organizarlo. Ni siquiera sabemos si él lo sabe". De estas palabras puede entenderse, por tanto, que la vuelta de Benzema a la selección depende de la presencia de Le Graet al frente de la FFF.

Convencido de que Benzema está en un estado de forma óptimo, Djaziri aseguró que, en el caso de que le llamasen para jugar con su selección, el delantero blanco aceptaría porque ya "lleva seis años listo" porque "es un jugador que ama demasiado el fútbol".

Además, también se planteó la posibilidad de que algunos jugadores importantes de la plantilla francesa estuvieran en contra de la vuelta de Benzema, a lo que el ex agente respondió: "Si Griezmann, Pogba y Lloris piden el regreso de Benzema, ¿crees que no se aceptará?", dando a entender que quizá se tendría en cuenta.