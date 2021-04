Apoyo récord para acabar con los animales enjaulados en Europa

Millones de animales de granja pasan toda su vida encerrados en jaulas o cubículos que les impiden incluso los movimientos más básicos como estirarse para dormir. Gallinas, conejos, cerdos, terneras sufren estas condiciones en explotaciones ganaderas de todo el mundo. Es algo cruel y que no tendría por qué ser así. Por eso en 2018 una red de organizaciones de toda la Unión se movilizó en la campaña ‘Acabar con la Edad de la Jaula’ (en inglés juega con la entonación de ‘End the cage age’), con la idea de conseguir que la legislación comunitaria prohiba mantener a los animales en esas condiciones.

Y esa campaña ha llegado al Parlamento Europeo, mediante el mecanismo de petición ciudadana. Para eso han recabado el apoyo de 1,4 millones de personas, lo que sitúa a esta iniciativa entre las más populares de cuantas han llegado por esta vía al legislador europeo. ahora la Comisión (el órgano con poder ejecutivo) tiene que emitir un informe, en el que dada la buena acogida de la propuesta, los organizadores de esta campaña tienen puesto su objetivo.

Consideran un objetivo realista y muy positivo que la Comisión cree el marco para que en unos años se acabe con las explotaciones ganaderas basadas en jaulas. Y lo hacen proponiendo medidas de apoyo al sector afectado, entendiendo que sólo con el trabajo conjunto con los ganaderos esto puede salir adelante.

Hablamos con la responsable de esta campaña en España, Patricia de Rada, de la organización Compassion in World Farming, que trabaja por acabar con la crueldad contra los animales.

Han conseguido ustedes no sólo un amplio respaldo ciudadano, sino una acogida llena de buenas intenciones entre los dirigentes políticos de la Unión, e incluso con el respaldo indirecto de los informes científicos encargados por el parlamento ¿Hablamos de una medida viable, por tanto, para el sector ganadero?

Parte de la gran acogida que ha tenido en su primera audiencia pública en el Parlamento Europeo se debe precisamente a que es un tema ya madurado socialmente, pero también madurado entre nuestros responsables legislativos. Y está madurado porque es posible. Ya hay estados miembro más progresistas que han introducido en sus legislaciones prohibiciones al uso de jaulas. Esto muestra que hay otros sistemas que ya se ponen en práctica, y que la transición es posible. Contamos incluso con grandes corporaciones del sector alimentario que lo apoyan, porque ven que es la demanda de la ciudadanía

¿Existe, por tanto, un diálogo entre su campaña y el sector ganadero?

A la hora de plantear cuál era la demanda que se hacía,, siempre tuvimos muy en cuenta que este tipo de medidas deben ir acompañadas de otras de apoyo para el sector ganadero. Y muchos ganaderos se han dado cuenta de que dada la aceptación social respecto al bienestar animal, es un cambio que va a ser necesario, es cuestión de tiempo. Están deacuerdo en que es posible. La clave está en que sientan que esta iniciativa no va en contra de ellos, y que por supuesto se establezcan esas medidas económicas. Muchos de los eurodiputados pusieron de manifiesto que era necesario proteger a los ganaderos para que no puedan seguir entrando en Europa importaciones con un nivel de protección animal inferior al que se les exige a ellos. Una vez que ellos, como ganaderos, entiendan que esto no va en su contra, creo que no debería haber una gran oposición. De hecho, desde la Comisión, los comisarios que participaron mostraron su predisposición a hacer avanzar esta legislación.

Para situarnos, no estamos ante el debate planteado en algunos sectores sobre si los animales tienen derechos, sino sobre algo más básico: son seres que sienten y sufren y además son seres sociales que no pueden estar aislados

La base de toda esta petición es que los animales son seres sintientes. Esto no es una afirmación gratuita, está ampliamente demostrado por la ciencia. En los meses pasados la iniciativa contó con el apoyo de un gran grupo de científicos que enviaron una carta a la Comisión Europea en que expresaban su apoyo a la iniciativa ciudadana. Consideran que los animales sienten, padecen y lógicamente encerrados en estas jaulas que les impiden la expresión de sus comportamientos naturales, tienen un sufrimiento totalmente innecesario y a la par injustificado. Los animales también son sociales, podemos poner el caso de los terneros en la industria láctea, que son aislados en cubículos en los que se les priva de toda interacción social y para un ternero, que es un animal sociable, lo necesitaba en esos primeros meses de vida. Es una crueldad, no podemos definirlo de otra manera porque existen alternativas. En el eurobarómetro se ha visto que hay un elevadísimo porcentaje de la población que cree que el bienestar animal es importante y debe ser mejorado, y que las jaulas no tiene cabida en una ganadería del siglo XXI.

Ustedes han conseguido llevar esto hasta el Parlamento Europeo. Pero tiene que pronunciarse la Comisión, que en todo caso podría impulsar una legislación que luego correspondería a cada Estado miembro adoptar. Es un proceso largo y complejo, que seguramente se va a dejar elementos en el camino. ¿Cuál sería para ustedes un objetivo realista para darla por exitosa, su mínimo?

Para nosotros sería un éxito si la Comisión decide sentar las bases para establecer, con un periodo de transición que entendemos que por lógica -porque esa una industria muy grande- será largo, que el uso de jaulas debe terminar. Y que eso sea vinculante para todas las especies que se crían en jaulas, independientemente de que la transición sea larga, sería un gran éxito. Porque los siguientes pasos estarían establecidos en base a que la jaula es un elemento que debería dejar de existir.