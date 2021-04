El Poder Judicial deja sin sanción al juez que cuestionó la presencia del Partido Comunista en el Gobierno

El servicio del promotor de acciones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar el expediente abierto contra el magistrado José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por sus declaraciones en televisión en las que cuestionó la presencia del Partido Comunista en el ejecutivo central. Sus declaraciones, según el Consejo, "han de entenderse amparadas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que si bien se encuentra sometido a ciertos limites, no consta que en este caso hubieran sido sobrepasados".

Concepción aseguró, entre otras cosas, que su presencia ponía "en solfa" la democracia española. Ahora el CGPJ entiende que no puede ser sancionado: "No formula censura ni felicitación alguna a ninguna autoridad o funcionario en concreto, la opinión expresada no llega a concretarse en ningún acto y, a pesar de ser conocida su condición de magistrado, no consta la invocación de dicha condición en el sentido de servirse de la misma, tal y como exige el tipo".

El magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, hizo estas declaraciones en la televisión bugalesa 'La 8', asegurando que "la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno" en alusión a Unidas Podemos, candidatura en la que hay integrados altos cargos del Partido Comunista y que formar parte del ejecutivo central.

Unas palabras que para el servicio del promotor de la acción disciplinaria - el propio promotor se apartó del caso por ser amigo personal de Concepción - no constituyen una infracción según la Ley Orgánica del Poder Judicial. La falta grave de la que estaba acusado consiste en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición".

Segundas declaraciones sin sanción

No es la primera vez en que unas polémicas declaraciones de José Luis Concepción se zanjan sin una sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial. Ya el pasado mes de mayo criticó abiertamente en una entrevista en Onda Cero el estado de alarma y el uso que el Gobierno hacía de él, y la única acción del órgano de gobierno de los jueces fue una reprimenda por parte del presidente, Carlos Lesmes, sin llegar a poner sus palabras en conocimiento del promotor de la acción disciplinaria.

Esta vez sí que el pleno decidió llevar estas críticas al Goierno ante el Promotor - que se apartó del caso por ser amigo personal de Concepción - en un momento en que hasta sus defensores más firmes del Consejo entendían que esta vez no había defensa posible sobre sus palabras, refiriéndose directamente a un partido que formaba parte del ejecutivo de coalición. La decisión, que todavía es recurrible, ha causado indignación entre algunos miembros del Consejo.