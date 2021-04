La foto de Zidane con un outfit fuera de lo común de la que todo el mundo habla

Zinedine Zidane mostró su gran carisma en una foto que publicó en su Instagram. La imagen no tardó en hacerse viral, y es que el técnico blanco presentó una ropa un tanto curiosa. A conjunto con la portada de su libro, y con el sofá de la habitación, Zidane posaba con un chándal completamente morado, con la capucha puesta. La sonrisa del francés hacen evidente el optimismo con el que afronta la recta final de la temporada, todo esto a un día de un partido muy importante para las aspiraciones del Real Madrid en el campeonato doméstico.

El libro que Zidane eligió para un día tan importante, se trató de una recopilación de 600 citas históricas que realizaron filósofos, escritores y artistas sobre temas como la familia, el trabajo o el amor.

La personalidad del entrenador francés y su gran actividad en redes sociales han conseguido colocarle como el técnico con más followers de Instagram. Según Coach Reputation Ranking, el nacido en Marsella, podría cobrar hasta 200.000 euros por foto patrocinada en la app. En esta plataforma Zidane cuenta con 28 millones de seguidores, que afirman en sus publicaciones, no saber cómo el ex jugador puede recibir hate.

Ya son bien famosos los atuendos con los que Zidane descansa en su casa los días que no tiene partido o no está de viaje, y es que el director de juego del Real Madrid no ha dudado en subir en varias ocasiones conjuntos tan diferentes como el de su último post.