Nueva amenaza de Ceferin: "Habrá duro castigo para Real Madrid, Barça y Juve"

El Comité Ejecutivo de la UEFA no adoptó sanción alguna para los clubes fundadores de la Superliga y los que siguen adelante en sus competiciones, como Real Madrid y Chelsea en la Liga de Campeones, aunque abordó "las opciones" y "pasos" que puede dar tras lo ocurrido estos días.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no descarta sanciones, tal y como dijo en una entrevista en el medio británico MailSport. "Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente decir: 'Me han castigado porque todos me odian'. No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer", aseguró.

La renuncia de los otros clubes

Ceferin insistió en que buscará la manera de tomar alguna medida contra los clubes que "se creen que siguen" en la Superliga: "Hay una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Se retiraron primero, admitieron que cometieron un error. Tienes que tener algo de grandeza para decir: "Me equivoqué". Para mí hay tres grupos de estos 12: los ingleses, que salieron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, Milan e Inter) y luego los que creen que la Tierra es plana y piensan que la Superliga todavía existe. Y hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables. ¿De qué manera? Veremos".

Los castigos más duros serán para Real Madrid, Barcelona y Juventus, que siguen aferrados a la idea de que la Superliga pueda revivir.

La renuncia de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid, fue muy bien acogida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que tanto el pasado día 19 tras la primera cita del Ejecutivo y al día siguiente en el Congreso se mostró muy crítico con la iniciativa y sus impulsores y avanzó la posibilidad de imponer sanciones.

"Lo importante ahora es que sigamos adelante, reconstruyamos la unidad de la que gozaba el juego antes de esto y avancemos juntos", apuntó inicialmente Ceferin, que también es partidarios de "evaluar la situación para cada club concreto y luego ver cómo se va a desarrollar todo".

"Primero hay que tener al menos cierta honestidad, para poder esperar el diálogo por la otra parte", sentenció.