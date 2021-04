Cantona, sobre su patada a un hincha: "Me arrepiento de algo, me hubiera encantado darle aún más fuerte"

Eric Cantona marcó cientos de goles y ganó decenas de títulos en su corta pero exitosa carrera. Sin embargo, una de las cosas por las que más se le recuerda es por la patada que propinó a una persona que estaba en la grada en un Crystal Palace - Manchester United en enero de 1995.

Tal y como contó en su momento Cantona, esa persona le insultó gravemente. “Vuélvete a Francia con tu p… madre, bastardo”, asegura que le dijo.

El francés fue sancionado con nueve meses fuera de los terrenos de juego y condenado a 120 horas de servicios sociales. 26 años después, el francés lo ve así: “Me arrepiento de algo. Me hubiera encantado darle una patada aún más fuerte”.

"Me han insultado miles de veces y nunca he reaccionado, pero a veces eres frágil", ha compartido Cantona, quien asegura que su castigo fue de esa duración porque querían “que fuera un ejemplo”.

El exfutbolista también ha hablado de su prematura retirada, con 31 años recién cumplidos. "Me encantaba el fútbol. Amaba el fuego dentro de mí. Me gustaba la adrenalina. Jugué porque de niño era mi sueño, pero cuando este sueño se convirtió en rutina, ya no quise jugar. Quería ser fiel a mí mismo, a los aficionados y a todos. Y hay tantas cosas que hacer en la vida... No tuve tiempo que perder. Era hora de pasar el testigo a la próxima generación", ha afirmado.