Santiago Abascal y Rocío Monasterio acuden al Rayo-Albacete en la vuelta de Zozulya a Vallecas

Los dirigentes de Vox Santiago Abascal y Rocío Monasterio han asistido este lunes al partido de la Liga Smartbank entre el Rayo Vallecano y el Albacete, partido en el que el jugador del Albacete Roman Zozulya volvía al Estadio de Vallecas tras los altercados de la temporada pasada.

Los dirigentes de Vox habían solicitado ser invitados a un partido durante el periodo de campaña para las elecciones de la comunidad de Madrid. Desde el club informan de que no todos los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la decisión.

La candidata de Más Madrid Mónica García explicó en redes sociales que ella no fue invitada a ningún partido. "Confirmo que el presidente del Rayo no me ha invitado al partido. Tampoco habría ido porque si los aficionados no pueden ir no sé por qué debería poder ir un cargo político. Pero siempre es bueno aclararlo", escribió en un tweet.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete Balompié de la temporada pasada fue suspendido al descanso por el árbitro debido a los gritos desde la grada de "Zozulya puto nazi" y "fascista el que no bote", además de una pancarta que rezaba "Evitar que un nazi vista la franja". Los jugadores del Albacete se negaron a salir del vestuario tras el descanso debido a los cánticos.

El acta del colegiado recogió lo siguiente en el acta: "En el minuto 38:53 de partido observé la presencia de una pancarta de grandes dimensiones (aproximadamente de unos 10-15 metros de largo) con el lema "EVITAR QUE UN NAZI VISTA LA FRANJA", en el fondo de acceso a vestuarios donde se encuentran aficionados del club local, identificados como tales por las banderas e indumentarias que portaban".

La segunda parte se reanudó el 10 de junio de 2020 y fue el primer partido disputado tras el parón por el coronavirus. El llamado "partido más largo" comenzó con el Albacete siendo entrenado por Luis Miguel Ramis y lo acabó con un Lucas Alcaraz. Finalmente, el partido terminó en victoria para el Rayo gracias a un gol de Advíncula en la segunda parte (1-0).